Трамп заявил, что оригинал трофея КЧМ остался в Овальном кабинете

Президент США в интервью DAZN рассказал, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира оставили в Овальном кабинете.

Глава Белого дома принял участие в церемонии награждения после окончания финала турнира между «Челси» и ПСЖ (3:0).

Они сказали: «Не могли бы вы немного подержать этот кубок?» Мы поставили его в Овальном кабинете, а потом я спросил: «Когда вы его заберёте?» Ответили: «Мы никогда его не заберём. Вы можете навсегда оставить его в Овальном кабинете. Мы делаем новый». И они действительно сделали новый. Так что это было довольно волнительно. Но он есть. Сейчас он в Овальном кабинете.