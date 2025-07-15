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Трамп заявил, что оригинал трофея КЧМ остался в Овальном кабинете

вчера, 13:37

Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN рассказал, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира оставили в Овальном кабинете.

Глава Белого дома принял участие в церемонии награждения после окончания финала турнира между «Челси» и ПСЖ (3:0).

Они сказали: «Не могли бы вы немного подержать этот кубок?» Мы поставили его в Овальном кабинете, а потом я спросил: «Когда вы его заберёте?» Ответили: «Мы никогда его не заберём. Вы можете навсегда оставить его в Овальном кабинете. Мы делаем новый». И они действительно сделали новый. Так что это было довольно волнительно. Но он есть. Сейчас он в Овальном кабинете.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:03
То есть Челси достался картонный кубок........Картоный чемпион картоного турнира))))
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 15:37, ред.
Он еще медаль за первое место в карман положил и себе оставил (судя по видео))
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:37
Серп и молот останется у Трампа
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:09
И с чего взяли, что именно это оригинал?😁 Да и вообще понятие «оригинал» в данном контексте не совсем понятен
112910415
112910415
вчера в 14:08
Герой, как обычно, не в курсе деталей
lotsman
lotsman
вчера в 13:58
Бродяга теперь стал популярен на футбольных страницах.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:40
Много Дональда здесь в последнее время....
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