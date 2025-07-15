Сын Уэсли Снейдера подписал свой первый профессиональный контракт

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вчера, 15:03

Сын известного футболиста , полузащитник , подписал соглашение с «Утрехтом».

Как сообщает официальный сайт клуба, это первый профессиональный контракт 18-летнего футболиста в карьере. Он уже высказался по этому поводу:

Это мечта, ставшая реальностью. С тех пор как я присоединился к академии «Утрехта», я упорно трудился, чтобы достичь этого момента. Подписание контракта — это не только награда, но и начало нового этапа. Я хочу продолжать развиваться.

Осенью прошлого года Уэсли Снейдер в интервью высказался о том, станет ли он футбольным тренером.