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Акинфеев будет дарить кепку лучшему игроку матча в составе ЦСКА

вчера, 14:53

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что будет дарить кепку после каждого матча лучшему футболисту «армейцев».

Новый сезон — новые традиции! После каждого матча лучший игрок в составе нашей команды будет получать от меня кепку. Мне очень нравится и кепка, и традиция, поэтому выбора у одноклубников нет.

Акинфеев будет дарить кепку лучшему игроку матча в составе ЦСКА

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:50
много, много кепок у Игоря !
112910415
112910415
сегодня в 07:25
людей будет мотивировать сия традиция !
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:21
Глебов был лучшим. Что за галимая тенденция давать МВП из-за одного гола. Глебов рвал правый фланг как мог !
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:20, ред.
А свои автографы на кепках будет ставить?
Ведь, как ни крути, а он "последний из могикан" того, великолепного газаевского состава.
С автографом эта кепка будет раритетом.)
Михаил Баварцев
Михаил Баварцев
вчера в 16:57
Акинфий спятил......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ blitz (раскрыть)
вчера в 16:40
Кроме Игоря будут и другие претенденты. Удачи им ))))
blitz
blitz ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:35
Акинфеев может собрать больше этих кепок, если ещё поиграет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:03
Хорошая традиция намечается. На многие года.
Потом начнётся соревнование -- у кого больше кепок )))).
b2k27raqc6k3
b2k27raqc6k3
вчера в 15:52
Хочется, чтобы этот процесс проходил как можно реже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:35, ред.
Признающихся лучшими игроками в команде как правило 5-6 человек....
Вопрос ....зачем им столько кепок???
Или Слуцкий по старой дружбе прислал из Поднебесной в подарок к титулу Игорю 3-4 вагона кепок...маде ин КНР???
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:12
Дивеев заслужил )
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:07
Молодец.....креативно))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:59
Будет не мало матчей , когда кепка останется у хозяина.
Гость
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