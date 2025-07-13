Акинфеев будет дарить кепку лучшему игроку матча в составе ЦСКА

Вратарь ЦСКА рассказал, что будет дарить кепку после каждого матча лучшему футболисту «армейцев».

Новый сезон — новые традиции! После каждого матча лучший игрок в составе нашей команды будет получать от меня кепку. Мне очень нравится и кепка, и традиция, поэтому выбора у одноклубников нет.