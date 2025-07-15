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«Роме» запретят стоить стадион из-за летучих мышей

вчера, 15:48

Итальянская «Рома» может получить запрет на строительство нового стадиона в одном из районов Рима.

По информации источника, комитеты местных жителей и экологические активисты требуют отозвать разрешение на реализацию проекта из-за возможного вреда экосистеме. Противники строительства арены утверждают, что 26 деревьев, которые хотят вырубить для проведения земляных работ, относятся к охраняемой природной зоне, где обитают редкие виды животных, в том числе птицы и летучие мыши. Разрушение этого природного комплекса может нанести серьёзный ущерб биологическому разнообразию в регионе.

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Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:38
Я когда вчера прочитал заглавие, но не стал заходить читать новость, подумал, при чем тут Валенсия)))
b3qjhadnzgg2
b3qjhadnzgg2
вчера в 19:53
Экологи Рима наверняка насмотрелись Грету.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50
ФК Валенсия наблюдающий за ситуацией со стороны всецело поддерживает экологов...)))
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