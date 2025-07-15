«Ливерпуль» и «Арсенал» устроили гонку вооружений. Будет много топ-трансферов – накроет даже «Ньюкасл»

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15 июля 2025, 16:25

«Сороки» ищут замену Исаку – это важный сигнал.

«Канонирам» надоело быть в тени

Последние два сезона для «Арсенала» – настоящая боль. После того как «канониры» включились в борьбу за титул, владельцы не жалеют денег на трансферы. Но никакие топ-приобретения так и не принесли титул. Чемпиона Англии-23/24 определили миллиметры, а вот в минувшем сезоне случился настоящий провал. Боссы уже хотят увидеть плоды работы Артеты и своих затрат. Поэтому в текущее межсезонье планируют продолжить курс.

«Арсенал» уже подписал полузащитника, в котором «Ман Сити» видел замену травмированному обладателю ЗМ Родри – Субименди играл с Микелем Мерино за «Сосьедад», их пути снова пересеклись в Лондоне. Вторым номером во вратарской бригаде сделали Кепу, плюс на скамейку подписали Кристиана Норгора – лондонцы активно закупаются и топ-исполнителями, и игроками для резерва.

На этом кампания не закончится. В разработке ещё пара сделок – и одна из них должна стать действительно громкой. У «Челси» «канониры» готовы забрать Нони Мадуэке. По последним данным, за англичанина выложат порядка 50 млн фунтов. Почти готов ещё один трансфер для глубины состава – речь о Кристиане Москере, центбреке «Валенсии».

Но главное – лондонцы наконец готовы закрыть позицию форварда топ-игроком, которого искали два года. Выбор стоял между Беньямином Шешко и Виктором Дьёкерешем. «Канониры» договорились по последнему. «Спортинг» получит за своего лидера 63,5 млн евро, ещё 10 млн предусмотрены в виде бонусов. Сделку должны закрыть в ближайшее время.

Это значит, что лондонцы поработали над качеством ротации (отпустили Жоржиньо, Тирни, Партея, нашли качественных новичков под эти цели) и отыскали топ-исполнителей на проблемные позиции. Ясно, что претензии на титул стали ещё конкретнее.

«Ливерпуль» отреагировал на действия конкурента

Мерсисайдцы не могут игнорировать угрозу в лице «Арсенала». Пора отойти от радости долгожданного титула и сосредоточиться на работе. Тем более у такого «Ливерпуля» остаются проблемы. Команда взяла трофей на кризисе «Ман Сити» и «канониров» – и даже так повалилась в остальных турнирах, отдав Кубок Лиги и ЛЧ .

Команде не хватает глубины состава – при этом теперь оба конкурента восполнили силы и не отдадут лидерство так просто. Резюмируя, у «Ливерпуля» не было шанса избежать трансферов. И клуб тоже начал закупку. Один громкий трансфер уже случился – забрали из «Байера» молодую звезду Флориана Вирца. И это огромный успех, поскольку за игрока боролись такие гиганты, как «Сити» и «Реал». И обычно именно последние уводят у «красных» игроков. Теперь получилось наоборот – важный сигнал.

Вдобавок нашли альтернативу Тренту Александеру-Арнольду, которого не удалось отбить у «Реала». На его позицию у того же «Байера» приобрели Джереми Фримпонга.

Мерсисайдцы уже качественно поработали летом. Вирц – главное действующее лицо проекта на долгие годы. Если его сохранить, «Ливерпулю» больше не придётся искать плеймейкера. В лице Фримпонга же нашли идеальную замену ТАА – одному из системообразующих футболистов, напрямую влиявших на результаты команды. И ведь на этом не остановились.

Тоже готовят трансфер форварда – это будет пощёчина

У «Ливерпуля» тоже назрела необходимость в форварде. В прошлом удавалось как-то перебиваться. В 2022 году так подписали Дарвина Нуньеса у «Бенфики», причём потратили немалые деньги – а уругваец оказался простым игроком-функцией с ужасной реализацией. Диогу Жота тоже хорошо закрывал позицию, но недавнее трагическое событие оставило семью португальца без кормильца, а мерсисайдцев – без своего игрока.

Дарвина сейчас заманивает «Наполи», так что в любом случае «красным» нужен топ-нападающий. Тем более если конкурент готов так потратиться ради усиления. Мерсисайдцы нашли идеальный вариант – Александера Исака из «Ньюкасла». Швед – одна из главных звёзд АПЛ . Идеальный универсал, который затащил «сорок» обратно в Лигу чемпионов. Он может взять на себя широкий функционал и при том, что качественно работает без мяча, хорош и в завершении. Слоту необходим такой исполнитель.

Приобретение шведа станет не только усилением для «Ливерпуля». Одновременно мерсисайдцы этим хорошенько протроллят тот же «Арсенал». «Канониры» гонялись за Исаком всю зиму – но так и не смогли сломить «Ньюкасл». «Сороки» выставили астрономический ценник, лондонцы не решились тратить столько. А тут приходит «Ливерпуль» – и сходу оформляет сделку. Получилась бы красивая история.

Правда, позиция «сорок» никак не изменилась. «Красные» были готовы предложить за шведа 100 млн фунтов и бонусы, с которыми сумма может превысить затраты на того же Вирца. На покупку Александера должны пойти и деньги от продажи Нуньеса. «Ньюкасл» по-прежнему хочет за игрока не меньше 150 млн фунтов.

Есть недвусмысленный сигнал

Очень было бы похоже на то, что эта история так и останется слухами. Но есть сигнал, который говорит об обратном – «сороки» всерьёз занялись поиском замены Исаку и уже нашли нового форварда. Клуб сосредоточился на Уго Экитике, который после провала в ПСЖ реанимировал карьеру в «Айнтрахте». Клуб из Франкфурта получит за француза 80 млн евро. Стал бы «Ньюкасл» тратить столько без необходимости? Значит, нападающий им нужен срочно, а торгов хотят избежать. И точно это стоимость игрока ротации.

Просто представьте масштаб происходящего. Исак – лидер «Ньюкасла», нового перспективного проекта, который хочет обустроиться в качестве топ-клуба. Шейхи вгрызлись в футболиста, который стал главным действующим лицом команды, не отпустили даже в «Арсенал», как бы «канониры» ни старались. И летом лондонцы находят другой путь, проворачивают пару крупных сделок, а «Ливерпуль» пускается в гонку, сам оформляет трансфер на 100+ млн фунтов и готовит ещё одну такую же сделку. Причём решимость настолько велика, что «Ньюкасл» ничего не может с этим сделать. Это уже столкновение титанов, волна от которого сносит остальных.

В Англии крайне интересное межсезонье. Не только из-за такой гонки – но и потому, что от неё держится подальше ещё один претендент на титул. «Ман Сити» не стал участвовать в торгах на Вирца или Исака – и вместо этого сосредоточился на точечном усилении. При этом системность Гвардиолы и выстроенность проекта – главный козырь, который делает «Сити» опасным соперником. И если «Арсенал» с «Ливерпулем» забудутся в гонке вооружений, именно «горожане» способны этим воспользоваться.