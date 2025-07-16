Луис Диас готов покинуть «Ливерпуль»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вингер Луис Диас готов к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если появится подходящее предложение для клуба.
«Красные» отклонили предложения от «Баварии» и «Барселоны» в июне, так как стремятся удержать колумбийца.
При этом клубы планируют сделать новые попытки подписать игрока, находясь в непосредственном контакте с его агентами.
В какой бы клуб он не перешел, я желаю только успехов и главное без травм.
В какой бы клуб он не перешел, я желаю только успехов и главное без травм.
Скоро мы узнаем, что в итоге решит гл. тренер и сам игрок.
Скоро мы узнаем, что в итоге решит гл. тренер и сам игрок.