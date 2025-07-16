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Луис Диас готов покинуть «Ливерпуль»

вчера, 18:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вингер Луис Диас готов к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если появится подходящее предложение для клуба.

«Красные» отклонили предложения от «Баварии» и «Барселоны» в июне, так как стремятся удержать колумбийца.

При этом клубы планируют сделать новые попытки подписать игрока, находясь в непосредственном контакте с его агентами.

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Все комментарии
lk_483777
lk_483777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:48
Исака надо вместо уругвайца. Нуньес так и не оправдал себя. И в планы Слота он уже не списывается. Но вот незадача - его никто пока не покупает за такие деньги.
lk_483777
lk_483777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:41
Полнотью с Вами солидарен. Диас надежный игрок. Его хоть в основу, хоть на замену - везде пригодится чтобы освежить атаку и поддерживать темп команды на протяжении всего сезона. На месте руководства я бы постарался его удержать. Ведь амбиции стали куда масштабнее, как Вы ранее упомянули про квадрупл😊 (да и ранее они были немалые :) ). Но, как мы видим, что Луис сам желает уйти. А кто и что его может удержать, кроме как новый контракт с повышением зп? Верно, никто.
Скоро мы узнаем, что в итоге решит гл. тренер и сам игрок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
До конца ТО Наполи и Атлетико ещё тыщу раз передумают... и к ним ещё пару клубов примкнут..., таких же - любителей гадать на ромашке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 20:35
если Ливерпуль доберется до высших стадий во всех турниров
а это под 70 матчей за сезон.
понятно что ни один футболист не способен без потери формы
отыграть столько матчей.
надо иметь хороших бэкапов, чтобы на что то претендовать.
иначе как всегда на финальных стадиях сольем все за пару недель
как Интер в мае )))
а Ливерпуль так мечтает квадруппа взять)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:32
Наполи и Атлетико больше не хотят Нуньеса. слишком дорого.
урагваец остается)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
Диаса ЛФК отпустит только за сумму в оайоне 100 млн.
сейчас левые вингеры в цене.
Барса и Бавария, саудиты и Арсенал все хотят Луиса Диаса.
главное уговорить Ливерпуль, который не горит желанием отпускать Луиса.
тем более клуб потерял Жоту.
Ливерпулю лучше удержать колумбийца, достойной замены нету на рынке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:31
А че скаузеры его отпускают то ? Мо сегодня здесь, а завтра в СА; Жота (царство небесное) покинул этот мир; Нуньес с голландцем не дружит и тоже на лыжи встал... Кто мячики забивать будет ??!!
lk_483777
lk_483777
вчера в 19:38, ред.
Диас готов к вызовам в других чемпионатах. С Ливерпулем он выиграл все что можно. Луис всегда был полезен для команды. Конечно голов не так много забивал как Мо, однако всегда мог измотать оборону соперника и работать на острие.
В какой бы клуб он не перешел, я желаю только успехов и главное без травм.
Гость
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