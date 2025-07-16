Луис Диас готов покинуть «Ливерпуль»

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вчера, 18:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вингер готов к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если появится подходящее предложение для клуба.

«Красные» отклонили предложения от «Баварии» и «Барселоны» в июне, так как стремятся удержать колумбийца.

При этом клубы планируют сделать новые попытки подписать игрока, находясь в непосредственном контакте с его агентами.