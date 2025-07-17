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«Манчестер Юнайтед» хочет 58 млн за Антони, для «Бетиса» слишком дорого

вчера, 09:17

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не намерен возвращать команду бразильского нападающего Антони. В такой ситуации клуб намерен продать футболиста, которого три года назад приобрел у «Аякса» за 95 млн евро.

На продаже Антони нынешним летом МЮ намерен заработать 58 млн. Такая сумма оказалась слишком большой для севильского «Бетиса», где бразилец успешно играл на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Тем не менее, желающих пригласить форварда довольно много.

По сведениям источника, в трансфере заинтересованы сразу четыре клуба: английские «Ньюкасл» и «Брайтон», а также команды немецкой Бундеслиги «Байер» и «РБ Лейпциг».

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Датак
Датак
вчера в 10:09
сказочные дол...богномики
shlomo
shlomo
вчера в 09:31
Торги никто не отменял... а хотеть можно сколько угодно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:22
Сумму эту надо поделить вдвое примерно, чтоб договориться)
Гость
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