«Манчестер Юнайтед» хочет 58 млн за Антони, для «Бетиса» слишком дорого

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вчера, 09:17

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать команду бразильского нападающего . В такой ситуации клуб намерен продать футболиста, которого три года назад приобрел у «Аякса» за 95 млн евро.

На продаже Антони нынешним летом МЮ намерен заработать 58 млн. Такая сумма оказалась слишком большой для севильского «Бетиса», где бразилец успешно играл на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Тем не менее, желающих пригласить форварда довольно много.

По сведениям источника, в трансфере заинтересованы сразу четыре клуба: английские «Ньюкасл» и «Брайтон», а также команды немецкой Бундеслиги «Байер» и «РБ Лейпциг».