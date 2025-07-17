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«Реал» собирается продать Алабу

вчера, 08:30

Защитник «Реала» Давид Алаба в скором времени может покинуть команду.

В конце июня стало известно, что 33-летний футболист получил травму. У игрока было выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги. В апреле 2025 года Алабе диагностировали разрыв мениска левого колена. К тому же большую часть прошедшего сезона Алаба пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Учитывая ситуацию, клуб рассматривает возможность расставания с австрийцем в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатный фонд.

В сезоне-2024/25 Алаба провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Реал  Алаба Давид
Перевод с as.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:01
в Баварию Алаба не пойдет. т.е. немцам он не нужен.
останется в Реале как второй Азар. остался год контракта,
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:59
Мне кажется, что Алабе, вообще, пришло время заканчивать с футболом - ему далеко за тридцать и травмы, травмы, травмы... Давиду надо объективно оценить ситуацию и принять решение, лучше самому. Кстати, у него слишком большая зарплата для не играющего футболиста. А ведь перестройка в Реале идёт - кадровые вопросы точно решаются. Плохо или хорошо? Время покажет....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:58
Обратно в Баварию... Немецкие врачи больше соображают. Поставят на ноги и года 3 ещё поиграет.
sihafazatron
sihafazatron ответ don_surio (раскрыть)
вчера в 08:56
Ну на халяву же)))
don_surio
don_surio
вчера в 08:52
Зачем вообще его брали?
gkn9tscrjr87
gkn9tscrjr87
вчера в 08:44
Дикий капитализм - лечить накладно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:44
Интересно кто купит этот хрусталь с его зарплатой
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