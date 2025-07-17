«Реал» собирается продать Алабу

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вчера, 08:30

Защитник «Реала» в скором времени может покинуть команду.

В конце июня стало известно, что 33-летний футболист получил травму. У игрока было выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги. В апреле 2025 года Алабе диагностировали разрыв мениска левого колена. К тому же большую часть прошедшего сезона Алаба пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Учитывая ситуацию, клуб рассматривает возможность расставания с австрийцем в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатный фонд.

В сезоне-2024/25 Алаба провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.