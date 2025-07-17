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Сердеров: «В „Анжи“ дали такую зарплату, от которой голова пошла кругом»

вчера, 16:10

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров вспомнил о том, с какими эмоциями переходил из ЦСКА в «Анжи» в 2012 году.

Надо сказать, что разница в моей зарплате была колоссальная. В «Анжи» дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА. Голова кругом пошла, когда деньги стали приходить на карту. Родители и старшие помогали пройти через это испытание.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:48
Тебе любой бы "помог")))
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 10:06
Всем бы такие испытания))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:48
"Родители и старшие помогали пройти через это испытание."
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ахах.....деньги усиленно тратили?)) вот так испытание)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:36
"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить"
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