Сердеров: «В „Анжи“ дали такую зарплату, от которой голова пошла кругом»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров вспомнил о том, с какими эмоциями переходил из ЦСКА в «Анжи» в 2012 году.
Надо сказать, что разница в моей зарплате была колоссальная. В «Анжи» дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА. Голова кругом пошла, когда деньги стали приходить на карту. Родители и старшие помогали пройти через это испытание.
--------------------
ахах.....деньги усиленно тратили?)) вот так испытание)))
--------------------
ахах.....деньги усиленно тратили?)) вот так испытание)))