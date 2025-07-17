Сердеров: «В „Анжи“ дали такую зарплату, от которой голова пошла кругом»

Нападающий махачкалинского «Динамо» вспомнил о том, с какими эмоциями переходил из ЦСКА в «Анжи» в 2012 году.

Надо сказать, что разница в моей зарплате была колоссальная. В «Анжи» дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА . Голова кругом пошла, когда деньги стали приходить на карту. Родители и старшие помогали пройти через это испытание.