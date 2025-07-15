В «Спартаке» высказались о сокращении госфинансирования в футболе

Генеральный директор «Спартака» рассказал о том, как относится к возможному сокращению государственного финансирования в российском футболе.

Я в таких обсуждениях не участвовал. Поэтому сложно это комментировать. Это пока ещё слухи. Даже если будут какие-то ограничения, наверное, они будут постепенными. Не могут за один день просто отменить возможность участвовать в финансировании клубов. Это самый популярный вид спорта в стране. Но мы будем играть по тем правилам, которые нам будут определять.