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В «Спартаке» высказались о сокращении госфинансирования в футболе

вчера, 10:51

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о том, как относится к возможному сокращению государственного финансирования в российском футболе.

Я в таких обсуждениях не участвовал. Поэтому сложно это комментировать. Это пока ещё слухи. Даже если будут какие-то ограничения, наверное, они будут постепенными. Не могут за один день просто отменить возможность участвовать в финансировании клубов. Это самый популярный вид спорта в стране. Но мы будем играть по тем правилам, которые нам будут определять.

Ранее в своём интервью Малышев оценил прошедший сезон и покупки «красно-белых» в это трансферное окно.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:11
Для многих клубов отключение от господдержке равносильно банкротству.
lotsman
lotsman
вчера в 12:59
О! Прекрасная тема для бухгалтеров.)
zx3q822cv4kn
zx3q822cv4kn
вчера в 11:51
На госфинансировании висят и спортсмены, и особенно много проходимцев!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:40
Я думаю Единственная причина по которой они тормозят, и не хотят убрать госфинансирование - это страх потерять кормушку. Коррупция и только. Даёт правительство 1 лярд, каждый чиновник по лесенке забирает себе 50-100 лямов, в итоге до клуба доходит 200-300 максимум.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:32
Любую умную мысль можно превратить в глупость. Если будет принят законодательный акт о прекращении государственного финансирования, нужно обращаться с этим острым инструментом очень осторожно. Ведь ретивые чиновники будут стараться как можно быстрее доложить об исполнении. Футболом в России должны руководить серьёзные, уважаемые люди, которые хорошо в нём разбираются. К сожалению, этим критериям, в составе РФС, мало кто удовлетворяет. А сам руководитель РФС обычный мелкий исполнитель, мне он напоминает чиновника Шабашкина из известного произведения.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:53
Может поэтому гегемон лихорадочно скупает все что движется в Бразилии)))
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