«Манчестер Сити» продлил контракт со спонсором. Это крупнейшая сделка в АПЛ

1752568456

вчера, 11:34

«Манчестер Сити» продлил договор с Puma.

Английский клуб на своём официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с немецкой компанией, которое началось ещё в сезоне-2019/20. По информации инсайдеров, новый договор рассчитан до 2035 года и будет приносить «горожанам» 100 млн фунтов за сезон. Это крупнейшая сделка с техническим спонсором в истории Английской Премьер-Лиги.

Напомним, что на нашем сайте можно пройти тест о летних приобретениях «Манчестер Сити» на трансферном рынке.