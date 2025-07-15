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«Манчестер Сити» продлил контракт со спонсором. Это крупнейшая сделка в АПЛ

вчера, 11:34

«Манчестер Сити» продлил договор с Puma.

Английский клуб на своём официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с немецкой компанией, которое началось ещё в сезоне-2019/20. По информации инсайдеров, новый договор рассчитан до 2035 года и будет приносить «горожанам» 100 млн фунтов за сезон. Это крупнейшая сделка с техническим спонсором в истории Английской Премьер-Лиги.

Напомним, что на нашем сайте можно пройти тест о летних приобретениях «Манчестер Сити» на трансферном рынке.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:44
И. Губерман:

"Напрасно, языком я не треплю
Мою горячность, время не остудит
Ещё, я с кем угодно пересплю
Пускай, только никто меня не будит."
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:41
Ну да с такими можно повеселиться маленько))))
112910415
112910415
вчера в 12:36
Ещё один невнятный сезон, и спонсоры начнут задумываться..
Шуня771
Шуня771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:33
Особенно если они молоденькие бабульки, примерно от 33 до 39 лет))
jRest
jRest
вчера в 12:08
Маловато, этого хватит только полгода поить всего одного Грилиша.
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 11:51
Сами себе деньги дают)) Молодцы!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:49
Деньги идут к деньгам, так было всегда, так будет. Сто миллионов фунтов, в понимании обыкновенного человека, это просто огромные деньги. Но для Манчестер Сити эта сумма лишь часть чего-то очень большого. Не стоит беспокоиться о МС - клуб знает, куда потратить и сколько...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Бабки лишними не бывают))
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