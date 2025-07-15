«Манчестер Сити» продлил контракт со спонсором. Это крупнейшая сделка в АПЛ

«Манчестер Сити» продлил договор с Puma.
Английский клуб на своём официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с немецкой компанией, которое началось ещё в сезоне-2019/20. По информации инсайдеров, новый договор рассчитан до 2035 года и будет приносить «горожанам» 100 млн фунтов за сезон. Это крупнейшая сделка с техническим спонсором в истории Английской Премьер-Лиги.
Напомним, что на нашем сайте можно пройти тест о летних приобретениях «Манчестер Сити» на трансферном рынке.
"Напрасно, языком я не треплю
Мою горячность, время не остудит
Ещё, я с кем угодно пересплю
Пускай, только никто меня не будит."
"Напрасно, языком я не треплю
Мою горячность, время не остудит
Ещё, я с кем угодно пересплю
Пускай, только никто меня не будит."