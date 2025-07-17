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вчера, 17:13

«Локомотив» представил первый комплект формы на сезон 2025/26, символизирующий возвращение к клубным традициям и путь от площади трех вокзалов до Черкизово.

Цветовая гамма включает красный, молочный и лесной зеленый. Основной дизайн — белая вертикальная полоса, символизирующая пар от паровоза. Она также отражает динамику и стремление к новым достижениям.

Форма выполнена из экологичных материалов, с деталями, подчёркивающими клубную идентичность, такими как флаг с буквой «Л» и железнодорожная тематика.