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«Локомотив» представил первый комплект формы на сезон 2025/26

вчера, 17:13

«Локомотив» представил первый комплект формы на сезон 2025/26, символизирующий возвращение к клубным традициям и путь от площади трех вокзалов до Черкизово.

Цветовая гамма включает красный, молочный и лесной зеленый. Основной дизайн — белая вертикальная полоса, символизирующая пар от паровоза. Она также отражает динамику и стремление к новым достижениям.

Форма выполнена из экологичных материалов, с деталями, подчёркивающими клубную идентичность, такими как флаг с буквой «Л» и железнодорожная тематика.

«Локомотив» представил первый комплект формы на сезон 2025/26

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wjh2pqvxrsn3
wjh2pqvxrsn3
вчера в 18:00
Скромно и смотрится.
Гость
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