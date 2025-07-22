Брайан Мбеумо: «Ещё в детстве я носил футболку МЮ, это клуб моей мечты»

Нападающий сборной Камеруна прокомментировал свой переход из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»:

Как только я узнал, что есть шанс присоединится к «Манчестер Юнайтед», я не мог упустить возможность подписать контракт с клубом моей мечты. Это команда, футболку которой я носил еще в детстве.

Я знаю, что у меня есть дух и характер, которые помогут выйти здесь на новый уровень и многому научиться у .