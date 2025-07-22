Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Брайан Мбеумо: «Ещё в детстве я носил футболку МЮ, это клуб моей мечты»

сегодня, 00:53

Нападающий сборной Камеруна Брайан Мбеумо прокомментировал свой переход из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»:

Как только я узнал, что есть шанс присоединится к «Манчестер Юнайтед», я не мог упустить возможность подписать контракт с клубом моей мечты. Это команда, футболку которой я носил еще в детстве.

Я знаю, что у меня есть дух и характер, которые помогут выйти здесь на новый уровень и многому научиться у Рубена Аморима.

В прошлом сезоне Мбеумо в 38 матчах за «Брентфорд» в АПЛ, забил 20 голов и сделал 8 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАрнаутович перешёл из «Интера» в «Црвену Звезду»
Вчера, 22:27 Фото
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Брайана Мбеумо
Вчера, 22:16 Фото
ОфициальноЛучший бомбардир Серии А Ретеги перешёл из «Аталанты» в «Аль-Кадисию»
Вчера, 21:30
Турецкий клуб, который тренирует Юран, собирается сделать ещё один трансфер
Вчера, 14:52
Официально«Рома» объявила о переходе марокканского полузащитника из «Ланса»
20 июля Фото
Официально«Наполи» объявил о переходе голландского защитника из «Болоньи»
20 июля
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:38
Клуб мечты, но зар.плату просил с самого начала тоже из мечты детства 😁
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:48, ред.
Нападающий, в полном рассвете сил, с хорошей статистикой - мечта а не игрок для МЮ , на данный момент...)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:46
Пора футболистам менять пластинку. Одно и тоже говорят все
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:44
Пошёл на повышение в клуб своей детской мечты. Удачи.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:31
Хорошо когда детские мечты сбываются...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 07:14
Чио ж ты милый-дорогой НЕ "с деЦтва за Спартак"? )
vbcmgz4wxg8m
vbcmgz4wxg8m
сегодня в 06:28
Главное, верить в свою мечту.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:27
Ждём возрождение великого клуба с такими преданными игроками...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:27, ред.
Были времена бесспорно когда футболка МЮ была в почёте. Когда то было и такое. Ходили и орали "глори глори Ман Юнайтед!!!", а в кладовке у меня до сих пор лежит мяч с их символикой и расцветками. Но сейчас я не чувствую того же, ощущение что это величие в прошлой жизни где то осталось и за клубом следят чисто по энерции. А на деле парняга променял одну одинаковую команду на другую если не на понижение пошёл.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 02:16
Думаю, хоть подобные слова и часто являются дежурными, но в данном случае Мбеумо не лукавит и говорит откровенно. В те времена МЮ действительно был сильной командой и одной из самых популярных в мире. Нынешний МЮ не чета Манчестеру сэра Алекса Фергюсона. Посмотрим, быть может благодаря Мбеумо начнется возрождение великого клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 