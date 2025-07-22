Брайан Мбеумо: «Ещё в детстве я носил футболку МЮ, это клуб моей мечты»

Нападающий сборной Камеруна Брайан Мбеумо прокомментировал свой переход из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»:
Как только я узнал, что есть шанс присоединится к «Манчестер Юнайтед», я не мог упустить возможность подписать контракт с клубом моей мечты. Это команда, футболку которой я носил еще в детстве.
Я знаю, что у меня есть дух и характер, которые помогут выйти здесь на новый уровень и многому научиться у Рубена Аморима.
В прошлом сезоне Мбеумо в 38 матчах за «Брентфорд» в АПЛ, забил 20 голов и сделал 8 результативных передач.