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Турецкий клуб, который тренирует Юран, собирается сделать ещё один трансфер

вчера, 14:52

Главный тренер клуба Первой лиги Турции «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил источнику, что команда планирует пригласить ещё как минимум одного игрока.

В расположение команды прибыл второй португалец — Марку Силва, опорный полузащитник. Первый — атакующий хав Жоау Амарал — к «Серику» присоединился дней 10 назад. До старта сезона — 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» — рассчитываем совершить ещё как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещё одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56
Очень хочется пожелать Сергею , удачи .
45ktpp9asz7x
45ktpp9asz7x
вчера в 14:55
Кто там ещё из Химок есть, кто никому не нужен?
Обратно тоже толпой полетите?
Гость
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