Турецкий клуб, который тренирует Юран, собирается сделать ещё один трансфер

Главный тренер клуба Первой лиги Турции «Серик Беледиеспор» сообщил источнику, что команда планирует пригласить ещё как минимум одного игрока.

В расположение команды прибыл второй португалец — Марку Силва, опорный полузащитник. Первый — атакующий хав Жоау Амарал — к «Серику» присоединился дней 10 назад. До старта сезона — 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» — рассчитываем совершить ещё как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещё одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца.