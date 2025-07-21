Турецкий клуб, который тренирует Юран, собирается сделать ещё один трансфер

Главный тренер клуба Первой лиги Турции «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил источнику, что команда планирует пригласить ещё как минимум одного игрока.
В расположение команды прибыл второй португалец — Марку Силва, опорный полузащитник. Первый — атакующий хав Жоау Амарал — к «Серику» присоединился дней 10 назад. До старта сезона — 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» — рассчитываем совершить ещё как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещё одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца.
Обратно тоже толпой полетите?
Обратно тоже толпой полетите?