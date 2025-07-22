Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» заработал 80 млн рублей на трансфере Ивана Сергеева

вчера, 17:28

Осенью 2024 года «Крылья» выплатили «Зениту» 200 миллионов рублей за переход нападающего Ивана Сергеева.

Согласно контракту, 50% от чистой прибыли от дальнейших продаж Сергеева должны были достаться питерскому клубу.

В начале июля Сергеева приобрело «Динамо» за 360 миллионов рублей, из которых 280 миллионов получил самарский клуб, а оставшиеся 80 — «Зенит».

Подписывайся в ВК
Все новости
Трансфер Мбеумо вошёл в топ-10 самых дорогих в истории «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:38 Фото
Как быстро заработать 400 миллионов евро. Рецепт от плохого футболиста из Германии
Вчера, 10:16Roman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
Официально«Интер» подписал контракт с автомобильным брендом BYD
21 июля Фото
Самые дорогие переходы элитных лиг. Крупные сделки только у «Реала» и богатых клубов АПЛ
21 июляRoman Novikov в блоге Футбол и деньги
Садыгов: «С чего вы взяли, что я купил турецкий клуб?»
21 июля
Гендиректор «Торпедо»: «Клубный бюджет частный и самый устойчивый в лиге»
19 июля
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:15
Тут еще мы не видим сумму, которую Сергеев на руки получал за каждый такой вынужденный переход
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:26
Фильтрацию вопросов никто не отменял
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:25
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:47
    Да подайте же наконец заявление в органы....
    И если Зенит виноват засудите его
    Нам то зачем 84 раза в день на всех ветках слушать ваш сингл про Зенит.....???
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 18:19
    "А что скажет начальник транспортного цеха?"
    Alex_67
    Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Можно задать этот вопрос Путину перед очередной ежегодной итоговой Большой Пресс-конференцией Президента. Принимают вопросы и в электронном виде.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 18:11
    РБК:

    "Бюджет футбольного клуба «Зенит» на ближайший сезон составит до 20 млрд руб. с учетом НДС. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с формированием бюджета клуба. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.
    Источники «РБК Спорт» отметили, что генеральный спонсор — компания «Газпром» — может вложить до 5 млрд руб. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — это порядка 60% (и туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).
    Согласно данным Transfermarkt, за последние десять лет клуб также потратил на южноамериканских игроков примерно €350–370 млн — это самый высокий показатель в лиге."
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Гораздо интереснее на каком основании зенит тратит миллиарды бюджетных денег на покупку госарбайтеров с берегов Амазонки?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:58
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 17:58
      Сергеев играет неважно, зато исправно приводит в движение огромные денежные потоки. Интересно, откуда Крылья Советов взяли двести миллионов рублей? На эту сумму можно было построить приличный детский сад. Может хватит разбрасываться деньгами?
      qas2jv3cr53s
      qas2jv3cr53s
      вчера в 17:30
      Это сколько же Суторминых можно приобрести.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       