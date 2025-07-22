«Зенит» заработал 80 млн рублей на трансфере Ивана Сергеева

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вчера, 17:28

Осенью 2024 года «Крылья» выплатили «Зениту» 200 миллионов рублей за переход нападающего .

Согласно контракту, 50% от чистой прибыли от дальнейших продаж Сергеева должны были достаться питерскому клубу.

В начале июля Сергеева приобрело «Динамо» за 360 миллионов рублей, из которых 280 миллионов получил самарский клуб, а оставшиеся 80 — «Зенит».