«Зенит» заработал 80 млн рублей на трансфере Ивана Сергеева

Осенью 2024 года «Крылья» выплатили «Зениту» 200 миллионов рублей за переход нападающего Ивана Сергеева.
Согласно контракту, 50% от чистой прибыли от дальнейших продаж Сергеева должны были достаться питерскому клубу.
В начале июля Сергеева приобрело «Динамо» за 360 миллионов рублей, из которых 280 миллионов получил самарский клуб, а оставшиеся 80 — «Зенит».
И если Зенит виноват засудите его
Нам то зачем 84 раза в день на всех ветках слушать ваш сингл про Зенит.....???
И если Зенит виноват засудите его
Нам то зачем 84 раза в день на всех ветках слушать ваш сингл про Зенит.....???
"Бюджет футбольного клуба «Зенит» на ближайший сезон составит до 20 млрд руб. с учетом НДС. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с формированием бюджета клуба. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.
Источники «РБК Спорт» отметили, что генеральный спонсор — компания «Газпром» — может вложить до 5 млрд руб. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — это порядка 60% (и туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).
Согласно данным Transfermarkt, за последние десять лет клуб также потратил на южноамериканских игроков примерно €350–370 млн — это самый высокий показатель в лиге."
"Бюджет футбольного клуба «Зенит» на ближайший сезон составит до 20 млрд руб. с учетом НДС. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с формированием бюджета клуба. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.
Источники «РБК Спорт» отметили, что генеральный спонсор — компания «Газпром» — может вложить до 5 млрд руб. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — это порядка 60% (и туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).
Согласно данным Transfermarkt, за последние десять лет клуб также потратил на южноамериканских игроков примерно €350–370 млн — это самый высокий показатель в лиге."