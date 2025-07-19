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Гендиректор «Торпедо»: «Клубный бюджет частный и самый устойчивый в лиге»

вчера, 22:59

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев дал интервью перед стартом нового сезона в Первой лиге.

О задачах, поставленных руководством клуба перед футболистами и тренерским штабом

Руководство клуба, не задумываясь, поставило перед командой задачу вернуться в Премьер-лигу. Футболисты и тренерский штаб не видят перед собой никаких других целей, учитывая то, какой эмоциональной и нервной получилась прошедшая предсезонка. Надеюсь, что все эти накопившиеся эмоции должны сыграть в нашу пользу, а результат не заставит себя долго ждать.

О том, сохранится ли команда в текущем виде, или планируются значительные изменения в составе

Мы будем строить команду вокруг стержня «Торпедо». Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми мы и будем развиваться и строить команду. Свежая трансферная новость — это обмен с тольяттинским «Акроном» Хетага Хосонова на Артура Галояна, который возвращается в свою родную команду. Думаю, это радостное известие во всех аспектах. Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем увидеть Артура на поле.

Как изменится бюджет «Торпедо» относительно сезона 2024/25

Скажу только то, что клубный бюджет частный и самый устойчивый в лиге. Он не зависит от государственного финансирования или иных бюджетных вложений. Думаю, этого достаточно для того, чтобы успокоить наших болельщиков и всех тех, кто не равнодушен к нашему клубу. Что касается сотрудников клуба и офиса, то для них прошедшее межсезонье тоже получилось психологически напряжённым. Но я уверен, что любые испытания только закаляют коллектив.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:53
Подкуп судьи доказан не был. Команду сняли якобы за попытку организации договорного матча. Неубедительно звучит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:20
Поставлена задача вернуться в Премьер Лигу. Если с финансированием клуба всё в порядке, то возвращение Торпедо в высший дивизион российского футбола не за горами. Хочется верить Генеральному директору клуба Сергею Синяеву.
Capral
Capral
вчера в 23:10
Да какая уже разница...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
"Но я уверен, что любые испытания только закаляют коллектив."

" Как закалялось Торпедо! "
автор С. Синяев.
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