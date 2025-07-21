Самые дорогие переходы элитных лиг. Крупные сделки только у «Реала» и богатых клубов АПЛ

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21 июля 2025, 15:20

Знаем рекордсменов главных дивизионов Европы.

Вирц обновил трансферный рекорд АПЛ

1. , «Ливерпуль», 125 млн евро. 2. , МЮ , 74.2 млн евро. 3. , «Арсенал», 70 млн евро. 4. , «Челси», 64.3 млн евро. 5. , «Тоттенхэм», 63.8 млн евро.

Пока в рейтинге самых дорогих новичков лета в АПЛ представители пяти разных клубов. Список изменится, если «Арсенал» все-таки договорится о трансфере Дьёкереша, а «Ливерпуль» официально объявит о сделке с Экитике. Трансферный рекорд АПЛ могли бы побить дважды за лето, если бы «Ньюкасл» не приковал форварда Исака к батарее на базе клуба. Шейхи отказываются отпускать шведа в «Ливерпуль», а Экитике обойдется «красным» в 95 млн евро. И это меньше, чем «Байер» выторговал за Вирца. Из пяти футболистов четверо играют в группе поддержки центрального форварда, только Субименди является центральным хавбеком. Переоценивают ли клубы АПЛ новичков? Наверное, немного переоценивают. Вирцу будет сложно отработать 125 млн евро до бонусов. Кунья является очередным дорогим форвардом «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм» отдал Кудуса в «Тоттенхэм» чуть дороже, чем «Брайтон» нападающего Педро в «Челси».

Три трансфера «Реала» выделяются в Ла Лиге

1. , «Реал», 62.5 млн евро. 2. , «Реал», 50 млн евро. 3. , «Реал», 45 млн евро. 4. , «Атлетико», 42 млн евро. 5. , «Барселона», 25 млн евро.

На вершине списка три новичка «Реала». Пришел тренер Хаби Алонсо и заполучил парочку талантов. Президент «Реала» Перес не уверен, нужны ли ему Фернандес из «Челси» или Родри из «Манчестер Сити». Рекордные сделки обсуждают с тренером и главным скаутом Калафатом. Пока забрали у «Брайтона» голландца из сборной Испании Хёйсена, а у «Бенфики» удалось увести левого защитника Каррераса. Также в списке нет трансфера Александер-Арнольда. Трент пришел за небольшую компенсацию из «Ливерпуля», ведь его контракт с родным клубом истекал летом. Из новичков за деньги выделяется юный Мастантуоно из «Ривер Плейта». Франко может получить игровую практику, так как Беллингем пропустит несколько месяцев после операции на плече. Также любопытно оценить перестановки в «Атлетико». Симеоне пригласил двух плеймейкеров – испанца Баэну и аргентинца Альмаду. А у «Барселоны» дороже всех вратарь Гарсия.

В Серии А отложили дорогие сделки на август

1. , «Наполи», 31 млн евро. 2. , «Ювентус», 28.1 млн евро. 3. , «Наполи», 25 млн евро. 4. , «Рома», 23.5 млн евро. 5. , «Милан», 23 млн евро.

Были слухи о переходе Осимхена в «Милан» и о сделке Нуньеса с «Наполи», но пока в пятерке самых дорогих трансферов Серии А нет переходов за 50-70 млн евро. Нигериец Виктор может перейти в «Галатасарай», а уругваец Дарвин оказаться в Саудовской Аравии, где немало бывших игроков «Ливерпуля». А лидером рейтинга новичков в Серии А является голландский защитник Беукема. Сэм перешел в «Наполи» из «Болоньи». На второй строчке Нико Гонсалес. «Ювентус» выкупил опытного аргентинца у «Фиорентины» после аренды. На третьей строчке вингер Ланг, который планирует выйти в «Наполи» из зоны комфорта, где пребывал в ПСВ . Новый тренер «Ромы» Гасперини нашел в «Лансе» марокканского хавбека Эль Айнауи, а «Милан» забрал у «Торино» опорника сборной Италии Риччи. Самуэле перебрался поближе к девушке – знаменитой красавице и журналистке Элеоноре Инкардоне.

Немецкие клубы ставят на молодые таланты

1. , «Байер», 35 млн евро. 2. , «Байер», 35 млн евро. 3. , «Боруссия» Д, 30.5 млн евро. 4. , «Айнтрахт», 21 млн евро. 5. , «Лейпциг», 20 млн евро.

В десятке рекордсменов лета по расходам шесть клубов из АПЛ , «Реал», «Атлетико», «Байер» и неожиданно «Комо». Немецкий клуб из Леверкузена опережает всех в Бундеслиге. Тен Хаг запросил известных новичков. Американский хавбек ПСВ Тильманн вернулся в Германию, Малик – воспитанник школы «Баварии». А Куанса – защитник из академии «Ливерпуля», должен заменить в основе «Байера» Джонатана Та, который теперь выступает за «Баварию». В Дортмунде появился новый Беллингем – младший брат Джуда. «Айнтрахт» не останавливает конвейер нападающих: после ухода Экитике в «Ливерпуль» им нужен Буркардт из «Майнца». Форвард чуть старше других дорогих новичков лета в Бундеслиге, но ему всего 25 лет. Также заслужил шанс на высоком уровне Артур Вермирен. Двадцатилетний бельгиец не закрепился в «Атлетико», уехал в аренду в «Лейпциг» и понравился главному тренеру в центре полузащиты.

Во Франции на рекорды способен лишь ПСЖ

1. , «Марсель», 14.5 млн евро. 2. , «Марсель», 13.5 млн евро. 3. , «Ренн», 12 млн евро. 4. , «Страсбур», 10.5 млн евро. 5. , «Страсбур», 10 млн евро.