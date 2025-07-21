Садыгов: «С чего вы взяли, что я купил турецкий клуб?»

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вчера, 14:37

Бизнесмен прокомментировал информацию о том, что он купил долю в турецкой команде «Серик Беледиеспор».

Откуда вы взяли, что это мой клуб? Никакого отношения к нему я не имею. Занимаюсь своими повседневными задачами. Футбольными делами не занимаюсь точно.

Вчера стало известно, что его сын Илья Садыгов перешёл в «Серик Беледиеспор» и подписал контракт на два года.