Как быстро заработать 400 миллионов евро. Рецепт от плохого футболиста из Германии

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22 июля 2025, 10:16

Секреты хитрого «Айнтрахта».

Немцы выиграли Лигу Европы и гениально торгуют футболистами

«Айнтрахт» занял третью строчку в Бундеслиге и сыграет в Лиге чемпионов. Несколько лет назад команда завоевала Лигу Европы. Все знают о перспективном тренере Топпмёллере, сыне знаменитого наставника «Байера» Клауса Топмеллера. И мало кто слышал имя спортивного директора «Айнтрахта». Его зовут Маркус Крёше. Он был ужасным футболистом, и это оценка самого менеджера. Крёше не пробился в основу «Вердера», выступал за «Падерборн».

Маркус вспоминает, что у него не было ни техники, ни скорости. Путь футболиста немного напоминает карьеру Клоппа в «Майнце», но Юрген не стал спортивным директором. Крёше попробовал тренировать, ему не понравилось. Зато молодой немец оказался толковым организатором. После работы в «Лейпциге» он перешел на должность спортивного директора «Айнтрахта». Крёше начал работу на багаже Фреди Бобича, бывшего форварда «Штутгарта».

В отличие от Крёше, Бобич наигрался в Бундеслиге и был чемпионом Европы в составе сборной Германии в 1996 году. Фреди не стал основным, в отличие от Клинсманна, и не был героем, как Бирхофф, но у Бобича серьезный футбольный опыт. Когда «Айнтрахт» пригласил его на роль генерального директора, то Фреди с радостью согласился. Спустя годы сына хорвата и словенки забрали в совет немецкой футбольной лиги, а ему на смену подписали молодого Крёше.

Маркус оказался большим мастером проворных сделок. Крёше не только грамотно подбирает футболистов, но и заставил людей в «Айнтрахте» поверить в большой успех. В 2022 году немцы без шуток рассматривали трансфер Криштиану Роналду. Считали, как найти деньги на зарплату португальцу, но Крёше вспомнил разговор с Паратичи, бывшим директором «Ювентуса». Когда в клуб приходит Криштиану, то все работают иначе из-за статуса легенды.

Менеджерам «Ювентуса» пришлось тратить намного больше сил и денег на организацию выездов, бронировать крутые отели с большой территорией и охраной. Иначе фанаты Роналду не давали футболистам выспаться. Крёше работал с агентом Криштиану, но он понимал, что «Айнтрахт» не потянет сделку. А вот серию выгодных трансферов, которые потом принесли немцам огромные деньги, Крёше спланировал и успешно провернул вместе с коллегами.

«Айнтрахт» заработал почти 400 миллионов евро на перепродаже игроков

У Бобича была бизнес-модель. Бывший форвард является большим фанатом города Нью-Йорка, где легко найти не только вкусную пиццу и безумцев в метро. Центр финансовой жизни учит выживать в окружении акул. Бобич пришел в «Айнтрахт», который героически боролся с вылетом из Бундеслиги. В результате подготовил команду для Крёше и победы в Лиге Европы. Поскольку Бобич прекрасно знает балканский рынок, то подготовил трансфер Йовича.

Лука не заиграл в «Бенфике». В Лиссабоне разочаровались в его характере и жаловались на отсутствие у нападающего дисциплины. Бобич знал, что Йович может засиять в Бундеслиге, поэтому отдал за капризного форварда 7 млн евро. Йович не сильно впечатлял, но Бобич связался с Пересом. Президент «Реала» отвалил за молодого серба дикие 63 миллиона евро. Часть денег передали «Бенфике», но даже так чистая прибыль немцев составила целых 40 млн евро.

Маркус Крёше подхватил тактику Бобича после ухода Фреди. Директор нашел в «Нанте» форварда Коло Муани. Нападающий пришел свободным агентом, а через год его забрали в ПСЖ за 95 млн евро. Это один из самых дорогих французских футболистов в истории. Пускай катарские шейхи потеряли деньги, а Рандаль не заиграл в основе Луиса Энрике, это не проблемы «Айнтрахта». Им важно подписать игрока очень дешево, раскрутить в Бундеслиге и продать с выгодой.

На днях «Ливерпуль» закроет сделку с нападающим Экитике. Уго нет в списке самых дорогих новичков в истории Бундеслиги. Из ПСЖ форварда забрали за смешные для рынка 16.5 млн евро. Поскольку Экитике очень элегантный нападающий, то Арне Слот из «Ливерпуля» одобрил сделку, хотя у француза средняя голевая статистика. Нападающий уйдет в «Ливерпуль» за 95 миллионов евро, если верить крутому инсайдеру Дэвиду Орнштейну.

Очередной большой успех директора Крёше. А зимой Маркус отправил в «Манчестер Сити» египтянина Мармуша. Про Омара были разные отзывы. Другие клубы побаивались его, кивая на непростой характер. В «Айнтрахте» не пугаются людей с характером, Мармуш заиграл. Пришел он в клуб из «Вольфсбурга» свободным агентом. Под крылом у Крёше через полтора года второй форвард вырос в цене до 75 млн евро. Гвардиола поддержал солидный трансфер.

«Айнтрахт» никого не обманывает. Он продает втридорога перспективных игроков, в основном форвардов. Но защитники тоже растут в цене у Крёше. Эквадорца Пачо забрали у бельгийского «Антверпена» за 13.65 млн евро, а через год отправили в ПСЖ за 40 млн евро. Уилльям выиграл с Маркиньсом Лигу чемпионов. А когда Пачо не сыграл против «Челси» в финале Клубного чемпионата мира, то парижане влетели 3:0. Пачо лишь 23 года, а он уже хорош.

Кроме молодежи, можно вспомнить ветерана Аллера. Ивуариец пришел за 12 млн евро ещё при Фреди Бобиче, а ушел в «Вест Хэм» за 50 млн евро. В список выгодных покупок и продаж можно также записать форварда Андре Силву. Он принес команде 20 млн евро чистой прибыли. Португальца умудрились подписать у «Милана» за 3 миллиона. А вингер из Дании Линдстрем принес «Айнтрахту» 23 млн евро, когда его отправили в «Наполи» два года назад.

Всего восемь сделок с учетом Экитике принесут немецкому клубу 396.5 миллионов евро. Были и другие успехи. И большинство трансферов на совести Маркуса Крёше. Менеджера «Айнтрахта» можно смело назвать одним из самых сильных спортивных директоров в футболе. Конечно, в Бундеслиге есть «Бавария», «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда, кроме богатого «Лейпцига». «Айнтрахт» точно не «Бенфика» по трофеям, но они тоже стали гениями торговли.

Крёше отказался от работы в «Ливерпуле» несколько лет тому назад. Маркус посчитал, что у «красных» слишком влиятельный главный тренер Клопп. Немецкий менеджер часто отказывал командам, где спортивный директор ниже наставника в иерархии. Молодой тренер «Айнтрахта» Топпмёллер понимает, что его комфортная жизнь зависит от Крёше. Каждому ушедшему за огромные деньги футболисту нужно найти замену. Покупать Маркус тоже умеет.

Немецкий клуб впечатляет, но их методы очень тяжело повторить. Надо иметь безупречный вкус на футболистов. Важно уметь найти подход к мастерам с характером. Мармуш не был подарком, но Крёше легко общается со сложными личностями. «Айнтрахт» часто заманивает перспективных игроков, ведь обещает отпустить при получении первого подходящего предложения. У стратегии есть минусы – вечно новый состав, но пока она успешна.