Кин останется в «Фиорентине», отказавшись от Саудовской Аравии

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вчера, 10:28

«Фиорентина» и нападающий сборной Италии начнут переговоры о новом контракте.

Ранее СМИ сообщали о намерении флорентийского клуба увеличить зарплату футболиста с 2,2 млн евро за сезон до 4 млн.

Гораздо более выгодные условия нападающему предлагали «Аль-Хиляль», где работает Симоне Индзаги, и «Аль-Кадисия», куда из «Аталанты» перешел лучший бомбардир Серии А Матео Ретеги. Кин, тем не менее, уезжать в Саудовскую Аравию отказался.

В прошлом сезоне Миозе в 44 матчах за «Фиорентину» забил 25 голов и и сделал 3 результативные передачи.