«Рубин» ведёт переговоры с «Сарагосой» о трансфере боснийского форварда

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вчера, 08:43

«Рубин» ведет переговоры с испанской «Сарагосой» о возможном трансфере боснийского нападающего .

Источник утверждает, что казанский клуб готов предложить за 21-летнего форварда 4 миллиона евро + 1 млн в виде бонусов.

«Сарагоса» приобрела Баждара в прошлом году у сербского «Партизана» за 3 млн. В 31 матче Сегунды босниец забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.