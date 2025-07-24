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«Рубин» ведёт переговоры с «Сарагосой» о трансфере боснийского форварда

вчера, 08:43

«Рубин» ведет переговоры с испанской «Сарагосой» о возможном трансфере боснийского нападающего Самеда Баждара.

Источник утверждает, что казанский клуб готов предложить за 21-летнего форварда 4 миллиона евро + 1 млн в виде бонусов.

«Сарагоса» приобрела Баждара в прошлом году у сербского «Партизана» за 3 млн. В 31 матче Сегунды босниец забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
era97dsu4zbf
era97dsu4zbf
вчера в 09:21
Странный форвард с 4-мя мячами в 31-м матче, у нас своих таких навалом.
Шуня771
Шуня771
вчера в 08:58
Рубин реально хочет взобраться на футбольный подиум - укрепляют и без того приличную команду.
И что мну нравится, ведут "переговоры", а Спартак только "интересуется"...
Гость
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