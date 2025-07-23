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Бывший защитник «Спартака» Жиго не против вернуться в РПЛ

вчера, 16:50

Французский защитник Самуэль Жиго, который в прошлом выступал за московский «Спартак», был бы не против вернуться в Россию.

Мохамед Беншенафи, агент футболиста итальянского «Лацио», сообщил по этому поводу следующее:

Предложений из РПЛ по поводу перехода Жиго сейчас нет. Если придёт предложение из российского клуба, мы готовы его рассмотреть.

При этом источник утверждает, что в России есть один клуб, который заинтересован в услугах Жиго прямо сейчас, и это не «Спартак».

В прошлом сезоне француз сыграл 23 матча за «Лацио», забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 11:30
Так Денисов вообще латераль, это абсолютно другой функционал нежели ЦЗ. А Чернов добротный ЦЗ, не знаю чего Станок его чехлит вместе с Дуарте, а выпускает никакого Литвинова
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 06:52
Ну хоть не молодой,но по опытнее и получше думаю будет того же Денисова,Чернова
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:24
31 год - для защитника самое то ! Уверен ,что он будет смотреться куда лучше Бабича !!! Зря его не рассматривают .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:07
Ему 31 год.
lotsman
lotsman
вчера в 17:57
Ждут предложения из Спартака. Другие клубы не рассматривают.)
zh8x8ednc8h9
zh8x8ednc8h9
вчера в 17:39
А чем он хуже Заболотного, вполне бы справился.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:27
Точно был бы не хуже теперешнего Бабича...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:04, ред.
Гордыня - так кажется называется слабость характера которая не позволит руководителям из Лукойла вернуть его в Спартак. Хотя справедливости ради надо подчеркнуть что годы то уже не те и уровень игры может быть уже ниже чем был когда то, но в Спартак он не попадёт не по этим объективным причинам.
Гость
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