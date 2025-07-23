Бывший защитник «Спартака» Жиго не против вернуться в РПЛ

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вчера, 16:50

Французский защитник , который в прошлом выступал за московский «Спартак», был бы не против вернуться в Россию.

Мохамед Беншенафи, агент футболиста итальянского «Лацио», сообщил по этому поводу следующее:

Предложений из РПЛ по поводу перехода Жиго сейчас нет. Если придёт предложение из российского клуба, мы готовы его рассмотреть.

При этом источник утверждает, что в России есть один клуб, который заинтересован в услугах Жиго прямо сейчас, и это не «Спартак».

В прошлом сезоне француз сыграл 23 матча за «Лацио», забив два мяча и сделав одну голевую передачу.