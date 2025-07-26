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«Атлетико» объявил о переходе де Пауля в «Интер Майами»

сегодня, 00:12

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль продолжит карьеру в «Интер Майами».

Аргентинец выступал за испанскую команду с лета 2021 года. В её составе он провёл 187 матчей, забив 14 голов и сделав 26 результативных передач.

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Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 11:17
Тут все просто.
На одного штатного )I(ополиза гнома на курорте стало больше.
Игрок никакой, Атлетико ничего не потерял, наоборот, приобрёл.
Всех все устраивает))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:55
Мог бы в СА в три раза больше заработать, но дружба с Месси она такая
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
Поехал парень отдыхать в Майами
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:29
Думаю, что это мощный трансфер для Интера Майами и всей МЛС. Безусловно, Де Пауль усилит команду, как раз такого цепкого игрока в полузащите Интеру и не хватало.
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