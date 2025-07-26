«Атлетико» объявил о переходе де Пауля в «Интер Майами»

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сегодня, 00:12

Полузащитник мадридского «Атлетико» продолжит карьеру в «Интер Майами».

Аргентинец выступал за испанскую команду с лета 2021 года. В её составе он провёл 187 матчей, забив 14 голов и сделав 26 результативных передач.