«Атлетико» объявил о переходе де Пауля в «Интер Майами»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль продолжит карьеру в «Интер Майами».
Аргентинец выступал за испанскую команду с лета 2021 года. В её составе он провёл 187 матчей, забив 14 голов и сделав 26 результативных передач.
Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль продолжит карьеру в «Интер Майами».
Аргентинец выступал за испанскую команду с лета 2021 года. В её составе он провёл 187 матчей, забив 14 голов и сделав 26 результативных передач.
На одного штатного )I(ополиза гнома на курорте стало больше.
Игрок никакой, Атлетико ничего не потерял, наоборот, приобрёл.
Всех все устраивает))
На одного штатного )I(ополиза гнома на курорте стало больше.
Игрок никакой, Атлетико ничего не потерял, наоборот, приобрёл.
Всех все устраивает))