Лапорта о Рэшфорде: «Выбрали вариант, который мне понравился больше всего»

Президент «Барселоны» прокомментировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Это была более сложная ситуация, чем с вратарями, из-за мнений, которые шли со всех сторон. Было несколько вариантов, и я очень рад, потому что в итоге мы выбрали тот, который мне понравился больше всего. Правда, мне также нравился Луис Диас, очень разносторонний игрок, но из-за его обстоятельств, учитывая, что у «Ливерпуля» очень крепкий состав, всё было непросто, хотя я благодарен игроку за то, что он всегда хотел приехать.

То же самое случилось и с Нико Уильямсом. Учитывая, что с Луисом возникли сложности, а мы вели переговоры с Рэшфордом, к нам обратился агент Нико с предложением подписать его. Деку рассказал мне об этом. В принципе, я предпочитал работать над двумя другими вариантами, но в таких случаях я всегда прислушиваюсь к спортивному руководству. Он сказал, что нам стоит хотя бы послушать, потому что он интересный игрок, который может играть на фланге.

Переговоры состоялись, но от того, что нам сказали, до того, что в итоге произошло, была большая разница в сроках оплаты, размере агентской комиссии и ряде других факторов, которые уже указывали на то, что трансфер не состоится. Деку установил срок в 48 часов, и если они не примут наши условия, мы не будем заключать сделку. В итоге она не состоялась. Параллельно продолжалась работа над двумя другими, и ситуация с Рэшфордом становилась более понятной.

Мы очень рады, что к нам пришёл игрок высочайшего уровня, в прекрасном возрасте, с невероятной мотивацией. Я лично видел, как он радуется переходу в «Барсу». Одно из его достоинств — искренность.

Он всю жизнь мечтал играть за «Юнайтед». Пришёл туда в семь лет и провёл интересную жизнь. Он хотел быть «человеком одного клуба». Приятно, когда игрок говорит это со всей искренностью. Но когда в его жизни возникает ситуация, которой он не ожидал, команда, которая ему всегда нравилась, – «Барса».

Он играл против нас, и «Барса» была в его поле зрения. Он отправился в аренду в «Астон Виллу», чтобы показать, что является лучшим игроком всех времён, лучшим в Англии, и он говорит, что его главная мотивация – выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и чемпионат мира с Англией. Он очень мотивирован. Он пришёл сильным, как скала, полон энтузиазма, хорошо влился в коллектив, и я очень рад, потому что два года назад он победил нас в Лиге Европы. Он сыграл решающую роль в этом противостоянии, и поэтому я очень рад, что он приехал сюда.