«Арсенал» заплатит за трансфер блудного сына. У игрока больше свежих трофеев, чем у Артеты

1754914629

сегодня, 15:17

Эзе обыграл в финалах Гвардиолу и Слота.

Родриго, Леау и Уильямс отказали «Арсеналу»

«Канониры» среди главных фаворитов сезона в АПЛ , что логично. Спортивный директор Берта порадовал Артету, но звездные потенциальные новички испугались работать под руководством требовательного тренера без значимых трофеев. Футболисты любят везучих наставников, а испанец упустил слишком много титулов за последние годы. Родриго из «Реала», Леау из «Милана» и Уильямс из «Атлетика» отказались от приглашений Артеты. Понятно, что в каждом случае был разный фидбек.

Сам Артета мог забраковать нестабильного португальца Леау. «Реал» не спешил расставаться с Родриго. Тренер Хаби Алонсо понимает, что сезон может сложиться хуже, чем Перес представляет. «Сливочным» пригодится молодой бразилец на правом фланге. Берта тщательно искал новичка: в шорт-листе «Арсенала» на позицию левого вингера был даже Митома из «Брайтона». Японец не баловал «чаек» результативностью в последнее время, но у Каору большой опыт в АПЛ , Артета допускал трансфер.

Обидно сорвался Уильямс. После неудачи на переговорах с «Барселоной» чемпион Европы решил остаться в «Атлетике». В Лондоне присматривались к варианту с арендой Рэшфорда, ведь Маркус – фанат Тьерри Анри, но проблемный англичанин уже промахивается в футболке «Барселоны». Снова разговор о желании игрока работать на везучего Флика вместо неудачливого Артеты. Хотя «канониры» подписали универсального вингера Мадуэке и снайпера Дьёкереша, фанаты клуба ждали новичка слева.

«Арсенал» не смог пригласить футболистов, которых держали наверху списка. Баркола не спешит бросать ПСЖ ради левого фланга атаки «канониров», хотя француз видел силу английской команды в очных матчах в Лиге чемпионов. Вот только победа над «Реалом» не принесла Артете уверенность для прохода ПСЖ . Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов второй раз в карьере. А это значит, что Баркола тоже держится за команду с мастером собирать трофеи. Репутация жалобщика навредила Артете.

Эзе уходит из «Кристал Пэлас» с двумя трофеями

В 2025 году у Эберечи Эзе два трофея – Кубок и Суперкубок Англии, а у Артеты нет свежих побед над «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в решающих матчах. Конечно, успех «Кристал Пэлас» не является авторским шедевром Эзе, хотя именно он забил единственный мяч в финале Кубка Англии. Зато после ухода Майкла Олисе в «Баварию» именно Эберечи активничал у «орлов». Вчера в серии пенальти 27-летний Эзе сыграл как пижон: разбегался мелкими шагами и проиграл дуэль Алиссону.

Промах лидера не лишил «Кристал Пэлас» трофея, ведь блестящую серию пенальти выдал голкипер Хендерсон. Кроме Дина, «орлам» помог Салах, пробив выше ворот с «точки». Эзе покидает «Кристал Пэлас» с двумя трофеями. Причем речь о кубках, которые как раз и выиграл Артета с «Арсеналом». В «Кристал Пэлас» понимают, что после успехов лидеры их команды хотят повторить опыт Майкла Олисе, который в «Баварии» наиграл на попадание в список тридцати претендентов на «Золотой мяч».

Капитан «орлов» Гуэхи может стать новым центральным защитником «Челси» или «Ливерпуля». Мареске нужен защитник после травмы Колуилла, а Слот ищет замену для Конате, ведь француз хочет уйти в «Реал» свободным агентом. Эзе в Мадрид не зовут, он останется в Лондоне и вернется в родной клуб «Арсенал». Эберечи был в школе «канониров», но в 13 лет его отчислили. Проблем со здоровьем и дисциплиной не было, но атакующего хавбека посчитали неготовым к прогрессу в «Арсенале».

Спустя много лет за 27-летнего вингера Эзе готовы заплатить 63 млн евро. Серьезные деньги для «Кристал Пэлас», где пять лет назад поверили в футболиста и отдали КПР 17 млн евро. Эберечи стал сильнее после отказов, хоть после «Арсенала» его и не видели в основе «Миллуолла», игрок пробился наверх. Эзе является настоящим футбольным бульдогом, но его нельзя назвать классическим левым вингером. Артета отчаялся найти буквальную замену Мартинелли и ставит скорее на подвижную «десятку».

У Артеты больше нет оправданий на пути к титулам

Микель не может жаловаться на спортивного директора «Арсенала», как жаловался в прошлом сезоне на бразильца Эду. Также Артета не может критиковать владельца клуба Кронке, ведь «канониры» потратили серьезные средства на усиление состава. В центре поля появились Субименди и Норгор. Потерю опорника Партея и запасного диспетчера Жоржиньо в Лондоне не заметят. Атаку тоже запаковали. Мадуэке и Эзе смотрятся интереснее, чем Стерлинг, которого арендовали у «Челси» прошлым летом.

Всегда есть риск, что дорогой новичок не заиграет, даже Виктор Дьёкереш озадачил фанатов «Арсенала» в первых поединках в новом составе. Но швед зависим от действий команды и тактики, выбранной тренером. Теперь всё сводится к Артете. У «Арсенала» сложный стартовый календарь, но у большого тренерского штаба Микеля было много времени для подготовки к соперникам. Все лидеры АПЛ будут проигрывать, но бездушные алгоритмы высчитали, что фавориты сезона – «Ливерпуль» и «Арсенал».

У Слота и Артеты в основе будет много перестановок. Им не избежать осечек на этапе интеграции новичков. А вот если смотреть на проекты глобально, то многие клубы могут завидовать «красным», «красно-белым» и «Манчестер Сити», где новый директор Виана выполнил многие просьбы Гвардиолы. У фаворитов АПЛ собраны прекрасные составы, как и у МЮ с «Челси». У Артеты остались сильные конкуренты, но после трансфера умницы Эзе хватит ресурсов для достойной борьбы за чемпионство.

Мадуэке может работать по левому флангу, если у Эзе не получится закрепиться в основе в трио атаки. Также подписания намекают на уход не только Троссарда, а и Мартинелли. Пока «Арсенал» готов отпустить только бельгийца. Не стоит забывать о Хаверце – фанат тренажерного зала начнет искать место в основе вместе с чемпионом Европы Мерино. Микель понимает, что ему с немцем будет сложно. Артета набрал новых футболистов, так что некоторые знакомые всем игроки покинут «Арсенал» до конца этого лета.