Челестини рассказал, что футболист ЦСКА Мусаев получил мышечную травму

1759681506

05 октября 2025, 19:25

Нападающий московского ЦСКА получил мышечное повреждение в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Спартаком». Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА .

Мусаев был заменен на седьмой минуте матча против «Спартака». Красно-синие одержали победу со счетом 3:2.

«У Мусаева мышечное повреждение, при спринте он почувствовал что-то вроде укола», — сказал Челестини.

Также из-за травмы на 62-й минуте встречи был заменен вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. «Игорь либо подвернул голеностоп, либо колено. Мне показалось, что у него нога в том моменте была сзади», — отметил главный тренер красно-синих.