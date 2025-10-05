  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини рассказал, что футболист ЦСКА Мусаев получил мышечную травму

05 октября 2025, 19:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев получил мышечное повреждение в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Мусаев был заменен на седьмой минуте матча против «Спартака». Красно-синие одержали победу со счетом 3:2.

«У Мусаева мышечное повреждение, при спринте он почувствовал что-то вроде укола», — сказал Челестини.

Также из-за травмы на 62-й минуте встречи был заменен вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. «Игорь либо подвернул голеностоп, либо колено. Мне показалось, что у него нога в том моменте была сзади», — отметил главный тренер красно-синих.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским «Локомотивом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева
05 октября
Вратаря ЦСКА Акинфеева заменили из-за травмы в матче со «Спартаком»
05 октября
В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба
05 октября
Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»
05 октября
Рамирес избежал серьезной травмы в матче против ЦСКА
02 октября
Защитник «Спартака» Джику избежал травмы
22 сентября
 
Все комментарии
Red blu
Red blu
05 октября в 20:58, ред.
Здоровья Тамерлану.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 