  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева

05 октября 2025, 19:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвернул голеностоп в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом журналистам сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

«Игорь Владимирович подвернул голеностоп. Завтра посмотрим за динамикой. Думаю, справимся, все будет хорошо», — сказал Безуглов.

Врач ЦСКА сообщил, что защитник команды Игорь Дивеев, вызванный в сборную России, также имеет проблемы с голеностопом. «Будем решать, насколько он помощник будет сборной», — отметил Безуглов.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина (по версии журнала «Огонек»).

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вратаря ЦСКА Акинфеева заменили из-за травмы в матче со «Спартаком»
05 октября
В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба
05 октября
Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»
05 октября
Рамирес избежал серьезной травмы в матче против ЦСКА
02 октября
Защитник «Спартака» Джику избежал травмы
22 сентября
Врач «Динамо» рассказал о травме Бителло в матче со «Спартаком»
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
6afttprh898c
6afttprh898c
05 октября в 20:06
Для Игоря важнее колено с крестами, а голеностоп дело поправимое.
valeron4321
valeron4321
05 октября в 19:39, ред.
А по затылку ногой от Мойзеса Акинфее получил за агрессивное поведение, когда кэп "удалял" Кордобу с поля...
Великолепный
Великолепный
05 октября в 19:32
Игорь приложил руку к победе ЦСКА в Дерби Всея Руси.
Здоровья КЭП.
Futurista
Futurista
05 октября в 19:30
Если не сильно подвернул через пару недель будет здоров как конь)...
sv_1969
sv_1969
05 октября в 19:27
Игорю здоровья конечно! А может уже закончить?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 