Врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева

05 октября 2025, 19:13

Вратарь московского ЦСКА подвернул голеностоп в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Спартаком». Об этом журналистам сообщил главный врач ЦСКА .

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

«Игорь Владимирович подвернул голеностоп. Завтра посмотрим за динамикой. Думаю, справимся, все будет хорошо», — сказал Безуглов.

Врач ЦСКА сообщил, что защитник команды , вызванный в сборную России, также имеет проблемы с голеностопом. «Будем решать, насколько он помощник будет сборной», — отметил Безуглов.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина (по версии журнала «Огонек»).

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.