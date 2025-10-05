В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

1759660460

05 октября 2025, 13:34

Футболист казанского «Рубина» чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей клуба. Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Кузяев получил травму в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0), после игры его госпитализировали в больницу.

«С Далером все в порядке, состояние хорошее. Он находится под наблюдением врачей клуба. Не в больнице», — сообщили в клубе.