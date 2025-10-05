  • Поиск
В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

05 октября 2025, 13:34

Футболист казанского «Рубина» Далер Кузяев чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей клуба. Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Кузяев получил травму в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0), после игры его госпитализировали в больницу.

«С Далером все в порядке, состояние хорошее. Он находится под наблюдением врачей клуба. Не в больнице», — сообщили в клубе.

В протоколе матча на сайте РПЛ со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечалось, что Кузяеву оказали медицинскую помощь, была выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно сообщалось, что у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Alex_67
Alex_67
05 октября в 15:15
Что-то в клубе про Кузяева не договаривают. Кто-нибудь видел, как он получил травму? Может в Далера бросили с трибун какой-то предмет? В любом случае желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!!!
m4exhcsw79xj
m4exhcsw79xj
05 октября в 14:39
Пусть всё обойдётся легким испугом как у попавшего под лошадь О. Бендера!
Гость
