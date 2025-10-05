Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»

Футболиста казанского «Рубина» Далера Кузяева госпитализировали после матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом свидетельствует запись в опубликованном на сайте РПЛ протоколе матча.
Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Кузяев был заменен в перерыве.
В протоколе со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечается, что полузащитник был госпитализирован. Ему была оказана медицинская помощь и выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно, у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.
Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.
здоровья Далеру)) шрамы украшают мужчин (с)
