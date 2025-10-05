  • Поиск
Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»

сегодня, 00:40
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболиста казанского «Рубина» Далера Кузяева госпитализировали после матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом свидетельствует запись в опубликованном на сайте РПЛ протоколе матча.

Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Кузяев был заменен в перерыве.

В протоколе со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечается, что полузащитник был госпитализирован. Ему была оказана медицинская помощь и выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно, у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:05
да. волжское дерби всегда кость в кость.
здоровья Далеру)) шрамы украшают мужчин (с)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:36
А какие обстоятельства получения травмы? Я не увидел.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:18
Очень печально когда такие серьёзные травмы случаются. Здоровья Далеру.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
Походу очень серьёзная травма - пожелаю Далеру здоровья.
