Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»

1759614030

сегодня, 00:40

Футболиста казанского «Рубина» госпитализировали после матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом свидетельствует запись в опубликованном на сайте РПЛ протоколе матча.

Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Кузяев был заменен в перерыве.

В протоколе со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечается, что полузащитник был госпитализирован. Ему была оказана медицинская помощь и выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно, у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.