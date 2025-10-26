 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак объяснил отсутствие Соболева в матче с «Динамо»

вчера, 20:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий Александр Соболев пока не считается вторым или третьим нападающим петербургского «Зенита» на замену в матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В воскресенье «Зенит» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев не принял участия в матче.

«Хорошая игра с точки зрения качества игры, результата, уверенно смотрелись. Результат, наверное, не тот, который бы позволил расслабиться в конце, — сказал Семак. — Эмоциональный, непростой матч, но ребята хорошо сыграли в обороне и атаке, заслуженно победили».

«На сегодняшний день Александр Соболев не второй и не третий кандидат на выход на замену. Были моменты, когда он выходил в старте, когда Матео Кассьерра играл, Лусиано Гонду меньше играл. Каждый играет от готовности, которую определяет тренерский штаб. Плюс имеет значение, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то Соболев в этом лучше».

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. В следующем туре петербургский клуб 1 ноября примет «Локомотив».

Подписывайся в ВК
Все новости
Дебют Погба за «Монако» вновь откладывается
25 октября
Акинфеев не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
25 октября
Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Барко в матче с «Оренбургом»
25 октября
Обладатель «Золотого мяча» Дембеле восстановился после травмы
20 октября
Акинфеев не сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом»
18 октября
Не игравший больше месяца Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Анже»
18 октября
 
Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:40
Кого? Соболева или Семака? Или обоих? )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
Если Семаку понравилась сегодняшняя игра Зенита, то мне жаль его. Ему должно больше судейство Сухого понравиться.. Он слова перепутал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Его бы вообще сплавить из Зенита. В любую команду...
ja65ybsu6bw2
ja65ybsu6bw2
вчера в 20:57
Игра Зенита с бывшим спартаковцем Соболевым, это всегда игра вдесятиром, зачем такой нападающий нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 