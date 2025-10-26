Семак объяснил отсутствие Соболева в матче с «Динамо»

1761501074

вчера, 20:51

Нападающий пока не считается вторым или третьим нападающим петербургского «Зенита» на замену в матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» .

В воскресенье «Зенит» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Соболев не принял участия в матче.

«Хорошая игра с точки зрения качества игры, результата, уверенно смотрелись. Результат, наверное, не тот, который бы позволил расслабиться в конце, — сказал Семак. — Эмоциональный, непростой матч, но ребята хорошо сыграли в обороне и атаке, заслуженно победили».

«На сегодняшний день Александр Соболев не второй и не третий кандидат на выход на замену. Были моменты, когда он выходил в старте, когда Матео Кассьерра играл, Лусиано Гонду меньше играл. Каждый играет от готовности, которую определяет тренерский штаб. Плюс имеет значение, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то Соболев в этом лучше».