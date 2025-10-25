 
 
 
Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Барко в матче с «Оренбургом»

вчера, 16:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Замена аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в перерыве матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» не связана с состоянием здоровья игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

В субботу «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ. Барко и Маркиньос были заменены в перерыве игры.

«С Барко и Маркиньосом все хорошо в плане здоровья, это тренерское решение, без какой-то драмы. То, что я увидел в первом тайме, было недостаточно для набора трех очков, поэтому были замены», — сказал Станкович.

«То не так, это не так. Это мои эмоции, я с ними справлюсь, давайте сконцентрируемся на футболе», — добавил Станкович.

«Спартак» с 22 очками в 13 матчах занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром» 2 ноября.

Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Да мне всё равно кто и как к ним относился. Критикуют всегда и всех. Я своё мнение сказал и позицию обосновал без всяких примеров потому что они тут не нужны, очевидно всё итак, доказывать что 2+2=4 не считаю нужным. Ваши аргументы меня не убеждают. Мои вас видимо тоже. Отсматривать матчи и пресс-конференциип Артеты и Клоппа за первые три года в АПЛ я не буду, но и вам на слово предпочту не верить. Мне проще просто выйти из этой дискуссии что я и сделаю. Поэтому оставляю вас с вашим мнением, а сам остаюсь со своим.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:08
"но я уверен что полёт их мысли ..."

)))
У вас такая безапелляционность к моим примерам, как будто я их вам представил просто от балды - типа Вику открыл и на голову опрокинул... Нет, уважаемый, и в помине не было того, что в ваших домыслах. Клоппа не поносил только ленивый в первые три сезона, причём как по результату, так и по игре. У Артеты таже песня...
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Я не следил, но я уверен и много раз видел в футболе что полёт мысли тренеров и что они хотят построить были видны с первых же штрихов, и какие то мелкие последовательные изменения в игре они делали сразу. Последовательные, а не рандом Станковича - то одна схема, то другая, то третья, Литвинов на фланге где он не играл в жизни, постоянная необъяснимая ничем ротация и изменение позиций игроков и их функционала. А что сделал последовательного и логичного Станкович по вашему что улучшило качество игры и что он потом сам же и не разрушил? Вы когда нибудь видели как маленький ребёнок суёт кубики в рот потому что не знает что с ними делать и съедобные ли они вообще? Вот мне деятельность Станковича больше это напоминает, только ребёнок учится и не пытается съесть кубик через какое то время, а этот и не учится ничему и даже не отдаёт себе отчёт что он уже совершал ошибку когда то такую же раз пицот.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:35
"второй сезон к ряду дрессирует их уже. А чот только хуже и хуже игра."

)))
Вы... АПЛом интересуетесь ? Вы знаете сколько Клопп сыграл сезонов, прежде чем его Ливерпуль стал что-то вразумительное показывать ? 4 - сезона!!! Ч Е Т Ы Р Е ! А Артета в Арсенале сколько тренит клуб ? С 19 года !!!

Я к чему... Это только кошки быстро кю***тся..., равно как и волки зимой на льду - хоть и скользко.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Тренер за любой результат несёт ответственность, но если игроки вопреки решениям тренера собрались и выиграли это не заслуга тренера. Очевидные же вещи. Или вы считаете что вставляя палки в колёса своим же игрокам он их закаляет и делает сильнее? Тогда бы прогресс был, второй сезон к ряду дрессирует их уже. А чот только хуже и хуже игра. Странно. Так что песочница вообще тут не причём, боров всегда все куличи под себя гребёт. Станкович всегда работает в минус, но изредка игрокам удаётся перевесить своими стараниями этот минус в плюс. За счёт неимоверных усилий. И за счёт слабой игры противника как сегодня. Если из нуля вычесть 4 и прибавить 5 от того что в результате получилось положительное число "минус 4" не стали "плюс 4", они так и остались минусом.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:58
Ты знаешь почему я не переношу Алонсо? Не только потому, что он безыдейный тренер, но еще и потому, что он не умеет вести себя в чужой стране. Вспоминаю, как он, почти в каждой игре набрасывался на боковых арбитров с кулаками, недовольный, тем или иным решением. Ну а Станок еще хуже- ломает оборудование, бьёт лампочи и дебоширит. Типичный жлоб и невежда. А как тренер- и вовсе бездарь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Твой еврейский вопрос не поставил меня в тупик, в отличии от тебя, поэтому отвечу прямо и конкретно.
Станок не идиот и не свинья. Станок никого не оскорблял и не унижал. Феллер - идиот и свинья.

Ну а по Валере и так ясно. Он не быдло и не хам, - это СОВСЕМ другое, согласен Витя !!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
"То что Барко иногда показывает класс это не заслуга Станковича, как и победы Спартака в принципе."

А все поражения Спартака, так понимаю, целиком и полностью "заслуга" Станковича ...))
Тогда это прямо как в песочнице получается: пока дружим, куличики общие; а как поругаемся - ты не тронь мои игрушки, и не пис*й в мой горшок ! )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:42
A я тебя чисто по еврейски спрошу- вопросом на вопрос: a если у тебя Р.Фёллер идиот и свинья, то кто же тогда Станок???)))
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:39
А чего непонятного, они играют хорошо вопреки тренерским идеям Станковича. На то тренер и тренер чтобы когда у игрока не лучшая игра он всё равно приносит пользу благодаря установке. Но если Маркиньос ещё иногда на своём месте. то Барко из матча в матч оказывается подбирающим мячи на своей половине поля и тащащим их вперёд и на созидания у него банально не остаётся никакого ресурса. То что Барко иногда показывает класс это не заслуга Станковича, как и победы Спартака в принципе. Спартак вынужден играть из матча в матч не только против противника, на него ещё и обрушивает ушат непонятных вредительских идей борова.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Если Станок у тебя быдло, которое грубит, то кто ж тогда Валера Жорович ?? )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
А когда Барко и Маркиньос играют на ура, то у Станка хватает ума сказать то, чтоб раскрыть их сильные качества ? Или у Станка ум то есть, то нет ? Или это у Барко с Маркиньосом так всё с кукушкой запущено ? Или как оно вообще ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:29
Ты убрал Барко с Маркиньосом , потому ,что ты тупая сербская бычара . Других сов не нахожу .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:17
заменил Барко, чтоб свежий игрок помог вскрыть автобус , который не должен играть в РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 18:03
Это быдло еще и грубит.
ABir
ABir
вчера в 17:56
У Барко с Маркиньосом действительно игра не клеилась в первом тайме.
p6kvrugyfqwu
p6kvrugyfqwu
вчера в 17:48
Короче, так ничего толком и не объяснил.
Муравьед
Муравьед
вчера в 17:28
И это что тренер? Это просто кошмар какой то.
particular
particular
вчера в 17:25
Журналисты предъявили... Ну, Деян и обосновал :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14, ред.
Гнать надо станковича сса-ми тряпками пока все не убил
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:11, ред.
"Доктор сказал что с эмоцийями я справлюсь"

Да мы и видим что ты нашёл куда весь свой негатив сливать. Судьи для этого отлично подходят, и Медина ничего так был. И видели как ты мастерски САМ справляешься с эмоциями. Точно больше помощь КДК не понадобится? Или это новая фишка с обещаниями? Футбола качественного обещать не могу, но с эмоциями постараюсь справиться. А я скажу что давно очевидно что ни эмоциями ни командой боров не управляет, только делает вид и крепится пока не прорвёт.

И Деян, раскрою тебе секрет, твоего футбола недостаточно для 3х очков с аутсайдером не из-за Барко и Маркиньоса, а из-за того что у этих ребят нет тренера который сказал бы им что им делать исходя из их сильных качеств.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
"То не так, это не так. Это мои эмоции, я с ними справлюсь," - Тяжело тебе наверное на чужбине Деян ? )
Гость
