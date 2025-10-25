Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Барко в матче с «Оренбургом»

Замена аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в перерыве матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» не связана с состоянием здоровья игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
В субботу «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ. Барко и Маркиньос были заменены в перерыве игры.
«С Барко и Маркиньосом все хорошо в плане здоровья, это тренерское решение, без какой-то драмы. То, что я увидел в первом тайме, было недостаточно для набора трех очков, поэтому были замены», — сказал Станкович.
«То не так, это не так. Это мои эмоции, я с ними справлюсь, давайте сконцентрируемся на футболе», — добавил Станкович.
«Спартак» с 22 очками в 13 матчах занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром» 2 ноября.
Да мы и видим что ты нашёл куда весь свой негатив сливать. Судьи для этого отлично подходят, и Медина ничего так был. И видели как ты мастерски САМ справляешься с эмоциями. Точно больше помощь КДК не понадобится? Или это новая фишка с обещаниями? Футбола качественного обещать не могу, но с эмоциями постараюсь справиться. А я скажу что давно очевидно что ни эмоциями ни командой боров не управляет, только делает вид и крепится пока не прорвёт.
И Деян, раскрою тебе секрет, твоего футбола недостаточно для 3х очков с аутсайдером не из-за Барко и Маркиньоса, а из-за того что у этих ребят нет тренера который сказал бы им что им делать исходя из их сильных качеств.
