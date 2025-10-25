Тренер «Спартака» Станкович объяснил замену Барко в матче с «Оренбургом»

1761399623

вчера, 16:40

Замена аргентинского полузащитника «Спартака» в перерыве матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Оренбургом» не связана с состоянием здоровья игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» .

В субботу «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ . Барко и Маркиньос были заменены в перерыве игры.

«С Барко и Маркиньосом все хорошо в плане здоровья, это тренерское решение, без какой-то драмы. То, что я увидел в первом тайме, было недостаточно для набора трех очков, поэтому были замены», — сказал Станкович.

«То не так, это не так. Это мои эмоции, я с ними справлюсь, давайте сконцентрируемся на футболе», — добавил Станкович.