Дебют Погба за «Монако» вновь откладывается

вчера, 20:22

Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли заявил, что дебют за команду хавбека Поля Погба состоится не раньше следующего месяца.

32-летний полузащитник надеялся выйти на поле 18 октября в матче против «Анже» (1:1), но растяжение мышц поставило крест на этих планах.

Погба более двух лет не играл в футбол из-за дисквалификации за допинг и травм.

В пятницу, когда Поконьоли попросили сообщить новые новости, он сказал: «Он близок к этому, но еще нужно сделать несколько шагов. Он еще не тренируется на 100 процентов. Думаю, потребуется еще несколько недель».

Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:06
Судя по фото на 1 странице сайта сам Поль не больно то "заморачивается но этому поводу...)))
112910415
112910415
вчера в 23:52
или уж не надо ?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:11
Ему пора вешать бутсы на гвоздь.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:01
Свадебный генерал?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27
Походу его не для игры вообще брали)
