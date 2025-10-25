Дебют Погба за «Монако» вновь откладывается

1761412959

вчера, 20:22

Тренер «Монако» заявил, что дебют за команду хавбека состоится не раньше следующего месяца.

32-летний полузащитник надеялся выйти на поле 18 октября в матче против «Анже» (1:1), но растяжение мышц поставило крест на этих планах.

Погба более двух лет не играл в футбол из-за дисквалификации за допинг и травм.

В пятницу, когда Поконьоли попросили сообщить новые новости, он сказал: «Он близок к этому, но еще нужно сделать несколько шагов. Он еще не тренируется на 100 процентов. Думаю, потребуется еще несколько недель».