Обладатель «Золотого мяча» Дембеле восстановился после травмы

20 октября 2025, 22:10
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 7Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Форвард Усман Дембеле восстановился после травмы и попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Байера».

Обладатель «Золотого мяча» пропустил шесть недель после повреждения, полученного в начале сентября в игре за сборную Франции.

На прошлой неделе Дембеле вернулся к тренировкам, а теперь тренерский штаб решил, что футболист готов к участию в матчах и включил его в заявку на поединок ЛЧ.

CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 03:33
Надо же, прошло шесть недель, а у ПСЖ косяк за косяком. Надеюсь, Усман ещё и отдохнуть успел?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 00:53
по человечески приятно за Усмана Дембеле.
наконец он взял себя в руки, переборол серьезные травмы, повзрослел, и стабильно показывает игру топ уровня достойного его выдающейся таланта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 октября в 00:49
Ну футбольный форсаж от него пока не жду... Пусть спешит медленно, как говорят китайцы...
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 00:29
Теперь ПСЖ намного опаснее станет для соперников
sv_1969
sv_1969
21 октября в 00:13
Это хорошее подспорье для ПСЖ!
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
20 октября в 23:50
...да и не только для болел ПСЖ,нынче умных,расчётливых игроков,
способных перевернуть игру,а тем более обладателя ЗМ,раз два да обчёлся....!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
20 октября в 23:49
Это очень хорошая новость для парижан, теперь забивать мячи и побеждать снова станет легче.
Alex_67
Alex_67
20 октября в 22:37
Это хорошая новость для болельщиков клуба. Вот только, надо ли Усмана сразу бросать в бой в матче Лиги чемпионов с Байером? Может пусть обладатель Золотого Мяча начнёт матч на скамейке — побудет зрителем? Вдруг, в качестве игрока и не понадобится? Сезон он ведь длинный...
Джохар Ву
Джохар Ву
20 октября в 22:24
Еее))) Обладатель мяча Усман Дембеле восстановился после травмы
