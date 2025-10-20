Обладатель «Золотого мяча» Дембеле восстановился после травмы

Форвард Усман Дембеле восстановился после травмы и попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Байера».
Обладатель «Золотого мяча» пропустил шесть недель после повреждения, полученного в начале сентября в игре за сборную Франции.
На прошлой неделе Дембеле вернулся к тренировкам, а теперь тренерский штаб решил, что футболист готов к участию в матчах и включил его в заявку на поединок ЛЧ.
наконец он взял себя в руки, переборол серьезные травмы, повзрослел, и стабильно показывает игру топ уровня достойного его выдающейся таланта.
способных перевернуть игру,а тем более обладателя ЗМ,раз два да обчёлся....!
