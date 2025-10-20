Обладатель «Золотого мяча» Дембеле восстановился после травмы

1760987425

20 октября 2025, 22:10

Форвард восстановился после травмы и попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Байера».

Обладатель «Золотого мяча» пропустил шесть недель после повреждения, полученного в начале сентября в игре за сборную Франции.