Акинфеев не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

вчера, 18:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не вошел в стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Встреча пройдет в субботу в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), который состоялся 5 октября. У вратаря выявили растяжение голеностопа. После этого футболист пропустил по одной игре в чемпионате и кубке страны. 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев восстановился от повреждения и начнет работу в основной группе команды после матча с московским «Локомотивом».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:00
Ждём Игоря в следующем туре.
745f8sxy9vd4
745f8sxy9vd4
вчера в 20:37
Игорю надо время на восстановление
Balbes77773
Balbes77773 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:29
Главное,что Барбоза в старте!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:42
Ну и что, значит восстановление пройдёт несколько дольше чем предполагалось, надо делать поправку на возраст, всё-таки Игорю уже тридцать девять лет. Я думаю, что не стоит акцентировать внимание на отсутствии Акинфеева в заявке — у ЦСКА есть кому заменить основного голкипера.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:36
В таком возрасте травмы дольше и труднее лечатся. Здоровья Великому вратарю.!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:29
Должны и без него справиться.
Гость
