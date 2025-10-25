Акинфеев не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

1761404761

вчера, 18:06

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не вошел в стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Встреча пройдет в субботу в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), который состоялся 5 октября. У вратаря выявили растяжение голеностопа. После этого футболист пропустил по одной игре в чемпионате и кубке страны. 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев восстановился от повреждения и начнет работу в основной группе команды после матча с московским «Локомотивом».