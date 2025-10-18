Акинфеев не сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом»

1760802212

18 октября 2025, 18:43

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА не попал в заявку на матч 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА .

Ворота ЦСКА в этой встрече будет защищать Владислав Тороп.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября вратарь пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.