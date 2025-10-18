 
 
 
Soccer.ru
Акинфеев не сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом»

18 октября 2025, 18:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в заявку на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ворота ЦСКА в этой встрече будет защищать Владислав Тороп.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября вратарь пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.

CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 19:35
Давайте будем честными, Акинфеев уже не тот, он очень сильно сдал — этого нельзя не заметить. Ему всё тяжелее даются физические нагрузки, да и эмоции всё тяжелее контролировать. Игорь по прежнему силён, но время беспощадно. Конечно, можно рассказывать истории о вине, которое с годами становится только лучше, но Акинфеев не вино и лучше он уже не станет. Я уважаю его заслуги, но ЦСКА нужно двигаться дальше. Без Игоря. Кто-нибудь уважаемый, должен поговорить с ним, но так, чтобы решение он принял сам.
qs38fvezvzt5
qs38fvezvzt5
18 октября в 19:28
Локомотиву только победы с крупным счетом!!!
Futurista
Futurista
18 октября в 18:51
Игорёк сегодня по ж/д пассажиром поедет)...
