«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

«Барселона» дома со счетом 3:1 обыграла «Атлетико» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».
В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У «Атлетико» отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
«Барселона» укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым «Реал», который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с «Атлетиком». «Атлетико» идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.
В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом», «Атлетико» в гостях встретится с «Атлетиком». Обе игры пройдут 6 декабря.
С победой Барселону и всех причастных, по сути абсолютно заслуженная победа над таким соперником, который уже много матчей не проигрывает!
Сам же малой много двигался и, говоря по правде, стал острее атаковать..., однако, как был удар хреновым , так и остался..., равно как и упоротость в нападении, когда пытается обыграть полкоманды соперника в который раз подряд.
Атлетико неприятно удивил. За таким ровным и достаточно конкурентоспособным первым таймом последовал необъяснимый релакс во втором. Непонятно..., команда толи отдыхала в перерыве, толи тренила жим на брусьях. Был бы Яма точнее и хитрее в завершении, горели бы матрасы к финальному свистку на Камп Ноу по крупному.
Заслуженная победа Барселоны..., хотя с такой защитой (Гарсия, Кубарси, Мартин) им в ЛЧ мало что светит.
Симеоне, как обычно ничем не удивил, тот же тотальный разрушительный прессинг, тот же системный, толковый, но однообразный и предсказуемый футбол. Сошлись два футбола- романтика и изящество против навязчивого статичного и силового футбола. Вобщем и целом матч понравился, интрига держалась, но по игре с обеих сторон вопросов много. Но если, от привычного футбола Симеоне ничего другого не ждешь, то от футбола Барсы хочется увидеть больше качества.
Непонятно куда делся прессинг Барсы. Помню, в прошлом сезоне, неистово каталонцы прессинговали. Ну и конечно, снова- эти пресловутые фликовские ловушки. Неужели нельзя как-то поменять игру в защите. Вобщем, Барсу с победой!!! Медленно, но постепенно команда вкатывается в сезон, но по персоналиям вопросов много...
