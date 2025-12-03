Top.Mail.Ru
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

03 декабря 2025, 01:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» дома со счетом 3:1 обыграла «Атлетико» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У «Атлетико» отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

«Барселона» укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым «Реал», который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с «Атлетиком». «Атлетико» идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом», «Атлетико» в гостях встретится с «Атлетиком». Обе игры пройдут 6 декабря.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 19:15
Не пойму откуда такая бесхребетность у Атлетико в матчах с Барсой. Постоянно проигрывают. А Реалу всегда упираются. Я понимаю, что дерби и все дела. Но и Барса же должна быть принципиальным соперником для них.
Брулин
Брулин
03 декабря в 10:26
Рафинья был сверхмотивирован. Монстр просто. Думаю есть силы выиграть оставшиеся матчи и уйти на перерыв зимним чемпионом.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 декабря в 10:00
хороший темповой матч выдали, много борьбы, скорости, комбинации..
барса была посильнее и заслуженно победила..
Реалу сегодня надо побеждать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 08:44
Если Реал сегодня провалит матч, начнется такое))) будет глупо если Перес из за несколько недовольных сварливых игроков уволить тренера команды
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 08:26
Третий гол Барселоны просто шикарный. У Атлетико, при счёте 2-1 были возможности забить, но увы...
shlomo
shlomo
03 декабря в 08:11
Надо на матчи против Барсы Атлетико арендовать какого-то другого тренера. Не получается у Симеоне, который убежал в подтрибунное сразу после свистка и пришлось догонять его Флику, чтобы обняться.... Матрасники снова проигрывают в Каталонии, а Барса никуда не денется с первого места и может даже оторваться от Реала, если тот потеряет очки в Бильбао.
7vukxjmmffu6
7vukxjmmffu6
03 декабря в 08:03
Похоже Барса отцепила прямого конкурента.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 05:26
Победа ценой травмы Педри не радует
112910415
112910415
03 декабря в 03:45
Барса умеет лучше играть !
jRest
jRest
03 декабря в 02:50
В таблице повторяется ситуация прошлого года, одно печалит - играют каталонцы хуже себя прошлогодних. Надеюсь, во второй половине сезона Барселона пройдётся по Реалу с традиционными 4-0, по ПСЖ с 3-0 и по Баварии 7-1 с голом престижа от мюнхенцев на радость немецкой прессы.
Lobo77
Lobo77
03 декабря в 02:26, ред.
Атлетико донор Барсы.
Видимо нет такой принципиальности как против Реала.
Ну с Реалом есть за что биться - за симпатии Мадрида.
А с Барсой может возникнуть эффект дерби - если только в плане борьбы за чемпионство. А на это у матраса кишка слаба. Поэтому и не возбуждает.
И не удается.
Горе а не клуб.
Vladimir808
Vladimir808
03 декабря в 02:17
Классный матч, красивый футбол. Очень понравился футбол Барсы!!! Легкий, быстрый, результативный.
С победой, Барса!!! С победой всех наших болельщиков!!!
Лёва зря яму выкопал под мяч, лучше горку делать!))
shur
shur
03 декабря в 01:59
...печальная история,но закономерная! Атлетико, как "заяц" в автобусе! Как не пытается проехать без билета, но всё равно становится добычей контролёра!
y-ago
y-ago
03 декабря в 01:54
Барса выиграла, но назвать это убедительным футболом сложно. Команда местами напоминает себя прошлогоднюю, но стабильности нет: атакующая тройка играет фрагментами, прессинг исчез, оборонительные решения Флика часто выглядят, мягко говоря, сомнительно.
Атлетико у Симеоне — снова предсказуемость и однообразный прессинг, который уже никого не удивляет. На фоне их статичности Барса выглядела лучше, но не сильнее — просто менее хаотично.
Как болельщик Реала могу сказать честно: мы играем из рук вон плохо. Но и Барса сейчас далека от высокого уровня. Победа есть, но вопросов — не меньше, чем ответов.
bonek
bonek
03 декабря в 01:26, ред.
С победой Барселону!!! Но командной игры в общем нет, и ещё раз нет, нет и нет!!! Особенно часто это в атаке...лева полное дерево...ямаль одеяло тянет на себя...ловушки оборачиваются против барсы...то кубарси сегодня задержался, то бальде то кунде в прошлых играх ..а так победили заслуженно!!! Левандовски Аля Рамос 2012 ЛЧ)))
Nenash
Nenash
03 декабря в 01:25
Педри - лучший игрок матча. Рафа и Ямаль тоже хороши.. Бегущая Барса - страшная сила.. Как и Лева для голубей.. 🤭🕊️.. Хороший матч.. 👍
Capral
Capral
03 декабря в 01:21
Временами Барса напоминала себя прошлого сезона, но до идеала еще далеко конечно. Неплохо Кунде отработал на фланге, надежно в обороне, симпатично в подыгрыше. Ямаль- много индивидуальных действий и почти нет командной игры. Раф без поддержки слабоват, сам, пока, решить судьбу эпизода не может. Поляк, единственное полезное действие- голевой пас, ну и только...

Симеоне, как обычно ничем не удивил, тот же тотальный разрушительный прессинг, тот же системный, толковый, но однообразный и предсказуемый футбол. Сошлись два футбола- романтика и изящество против навязчивого статичного и силового футбола. Вобщем и целом матч понравился, интрига держалась, но по игре с обеих сторон вопросов много. Но если, от привычного футбола Симеоне ничего другого не ждешь, то от футбола Барсы хочется увидеть больше качества.

Непонятно куда делся прессинг Барсы. Помню, в прошлом сезоне, неистово каталонцы прессинговали. Ну и конечно, снова- эти пресловутые фликовские ловушки. Неужели нельзя как-то поменять игру в защите. Вобщем, Барсу с победой!!! Медленно, но постепенно команда вкатывается в сезон, но по персоналиям вопросов много...
95-shishani-95
95-shishani-95
03 декабря в 01:19
Барселона победила заслуженно.
А Атлетико только против Реала походу ставит свой антифутбол. Свои моменты не забили, против моментов Барселоны почти не смогли сделать. И Реал тоже опять упускает Барселону
Agamaga005
Agamaga005
03 декабря в 01:17
Выиграть у такого тяжёлого соперника очень важно, тем более, когда речь идет об отрыве от Реал Мадрид.
Впереди сыграли достаточно хорошо, а вот защита чудит постоянно. Я уже забыл, когда Барселона в сухую выиграла последний матч.

Печально, что в каждом матче кто-то получает травму. Надеюсь ничего серьезного с Ольмо.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
03 декабря в 01:17
Барсу с волевой победой!💪🏻
Обыграли прямого конкурента, что было очень важно.
Понятно, что проблемы команды никуда не делись, но сейчас важно не терять очков, что сегодня сделали Каталонцы.
Удачи и без травм)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
03 декабря в 01:15, ред.
У Ямы 2 передачи на гол (Лёва и Рафа), но упс..., пацаны стреляли мимо.
Сам же малой много двигался и, говоря по правде, стал острее атаковать..., однако, как был удар хреновым , так и остался..., равно как и упоротость в нападении, когда пытается обыграть полкоманды соперника в который раз подряд.

Атлетико неприятно удивил. За таким ровным и достаточно конкурентоспособным первым таймом последовал необъяснимый релакс во втором. Непонятно..., команда толи отдыхала в перерыве, толи тренила жим на брусьях. Был бы Яма точнее и хитрее в завершении, горели бы матрасы к финальному свистку на Камп Ноу по крупному.

Заслуженная победа Барселоны..., хотя с такой защитой (Гарсия, Кубарси, Мартин) им в ЛЧ мало что светит.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
03 декабря в 01:12
Да много ошибок, где-то даже пижонство, плохая реализация, да моментами даже прощали Барсу, но сейчас не об этом!
С победой Барселону и всех причастных, по сути абсолютно заслуженная победа над таким соперником, который уже много матчей не проигрывает!
ABir
ABir
03 декабря в 01:10
Волевая победа Барсы над конкурентом за призовые места.
