«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

1764712978

03 декабря 2025, 01:02

«Барселона» дома со счетом 3:1 обыграла «Атлетико» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У «Атлетико» отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

«Барселона» укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым «Реал», который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с «Атлетиком». «Атлетико» идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом», «Атлетико» в гостях встретится с «Атлетиком». Обе игры пройдут 6 декабря.