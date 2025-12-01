«Реал» не справился с «Жироной»

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги встречались «Жирона» и «Реал». Игра завершилась вничью 1:1.
Счет открыл игрок хозяев Аззедин Унахи на 45-й минуте. Килиан Мбаппе на 67-й реализовал пенальти и установил равенство.
«Реал» имеет 33 очка (2-е место). У «Жироны» 12 очков (18-е место).
Гол сегодня, Жирона забила супер, как расчертили, как пробили!!! Справедливости ради стоит отметить, что и Реал в 1-м тайме ничего существенного Жироне не предложил, атаковал беззубо, а Вини, такое впечатление играл как из под палки... Не знаю, что случилось во 2-м тайме, но 1-й, мне очень понравился от Жироны. И оказывается, Ванат тоже сейчас в Жироне! Того глядишь, так и всё киевское Динамо в Жирону переедет!!!
Ну что же, ничья отличный результат для хозяев, а 1-й тайм- просто выдающийся!!! Ну Мбаппе, как обычно, только с пенальти и забивает...
Средняя линия: Чуи - не игрок старта, просто лишнее полено. Беллингем один центр поля не тянет, надо бы пробовать к нему в партнёры Трента, который у Клоппа неплохо в п/защите смотрелся, снабжая нападающих чудо передачками - один хрен Арнольд у Алонсо в защите абсолютно бесполезен.
Вальверде однозначно надо обратно в центр пихать, где ему и место.
Защита: в старте нужны Каррерас и Карвахаль.
По Алонсо... Очень..., очень медлил гт Реала с заменами, которые напрашивались после перерыва. Ребята на поле вышли те, но игрового времени на то, чтоб войти в тонус и создать в игре нечто стоящее, банально не хватило.
Хаби надо бы начинать побыстрее соображать, с таким черепашьим мышлением далеко не уедешь.
