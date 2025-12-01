Top.Mail.Ru
 
 
 
«Реал» не справился с «Жироной»

сегодня, 00:56
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги встречались «Жирона» и «Реал». Игра завершилась вничью 1:1.

Счет открыл игрок хозяев Аззедин Унахи на 45-й минуте. Килиан Мбаппе на 67-й реализовал пенальти и установил равенство.

«Реал» имеет 33 очка (2-е место). У «Жироны» 12 очков (18-е место).

shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:13
...Я не водила по жизни,главное до вас,ребятушки,донёс и спасибо что в теме!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Посмотрел только 1-й тайм. Жирона красавчики, как грамотно выбегали в контратаки, как остро и красиво!!! Ну и конечно, Витя Цыганков- Волшебник, какие пасы раздавал, как поле видит- просто Кудесник!!!!!!! Вспоминаю, как пару лет назад, когда в Барселоне ГТ работал Куман, Барселона, с огромным трудом победила киевское Динамо в Барселоне-2:1. Через несколько дней, сестра прислала комментарий, одной из испанских газет- с восторженными откликами об игре Цыганкова!!! Тогда казалось, что Цыганкову дорога только в Барсу, тем более, уже было понятно, что Месси уходит в Париж...
Гол сегодня, Жирона забила супер, как расчертили, как пробили!!! Справедливости ради стоит отметить, что и Реал в 1-м тайме ничего существенного Жироне не предложил, атаковал беззубо, а Вини, такое впечатление играл как из под палки... Не знаю, что случилось во 2-м тайме, но 1-й, мне очень понравился от Жироны. И оказывается, Ванат тоже сейчас в Жироне! Того глядишь, так и всё киевское Динамо в Жирону переедет!!!
Ну что же, ничья отличный результат для хозяев, а 1-й тайм- просто выдающийся!!! Ну Мбаппе, как обычно, только с пенальти и забивает...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:12
...а Радриго ?! Выпустил голевого чела, палочку выручалочку Мадрида во все времена,тот вынужден был играть защитником! Стратег,мать его!
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:10
Вы видели лимузин с мотором в 10.3 литра? Ох там покрышки улетали за несколько секунд.
Тут главное какой мотор стоит. Похоже у Алонсо в команде 2 литра турбо.
bonek
bonek
сегодня в 01:09
Реал знатные ныряльщики в штрафной соперника))) Жирона молодцы!!! Ждём победы от Барсы над атлетами!!!вперёд Барселона!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:09
Третья ничья подряд от сливочных, очень даже неплохой результат)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:09
...стал как Барко,козлом прыгать !!! (...бесит такое исполнение...!!!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:08, ред.
К нападающим, кроме Гюлера, претензий нет.

Средняя линия: Чуи - не игрок старта, просто лишнее полено. Беллингем один центр поля не тянет, надо бы пробовать к нему в партнёры Трента, который у Клоппа неплохо в п/защите смотрелся, снабжая нападающих чудо передачками - один хрен Арнольд у Алонсо в защите абсолютно бесполезен.
Вальверде однозначно надо обратно в центр пихать, где ему и место.

Защита: в старте нужны Каррерас и Карвахаль.

По Алонсо... Очень..., очень медлил гт Реала с заменами, которые напрашивались после перерыва. Ребята на поле вышли те, но игрового времени на то, чтоб войти в тонус и создать в игре нечто стоящее, банально не хватило.
Хаби надо бы начинать побыстрее соображать, с таким черепашьим мышлением далеко не уедешь.
shur
shur
сегодня в 01:07
...что значит не справился?! Еле отыгрался!!! Алонсо удивляет тем,что Он ничем не удивляет! На поле 11-цать дорогостоющих
лимузинов, в которых левый бензин,а также не знающих правил
дорожного движения и главное регулировщика нет, в запое, аврийная ситуёвина в Мадриде!!! Радует засланный казачок, с подачи Джуда,гламурный Тренд,в Ливере гулял,теперь здесь променад сплошной,деньгт на ветер!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 01:00
Алонсо прогрессирует отрицательно. Не проиграли команде из зоны вылета - можно выдохнуть. Пока выдохнуть...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:59
Киля все забивает)
