«Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

01 декабря 2025, 21:29

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Сочи» продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, ранее команда потерпела три поражения подряд. Безвыигрышная серия махачкалинцев в чемпионате страны составляет три встречи (два поражения, одна ничья).

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ , на счету команды 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й строчке с 15 очками.

В следующем туре «Сочи» 7 декабря примет московский «Локомотив», «Динамо» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».