«Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

01 декабря 2025, 21:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи» продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, ранее команда потерпела три поражения подряд. Безвыигрышная серия махачкалинцев в чемпионате страны составляет три встречи (два поражения, одна ничья).

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й строчке с 15 очками.

В следующем туре «Сочи» 7 декабря примет московский «Локомотив», «Динамо» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 декабря в 23:10
Потом расскажу...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 23:01
Статья? Перевёл. Но по заголовку непонятно, кто должен утешить Флика.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 декабря в 22:58
Уже смотрим!!!)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 22:57
Спасибо! Барсу то буду смотреть)
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
02 декабря в 22:02
эксперты,в прошлом футболисты,тоже посчитали,что у Динамо Махачкала,украли победу!
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
02 декабря в 16:29, ред.
...хорошо когда есть такие забавные случаи в жизни! Хорошего вечера!!! (...хуже когда с бадуна в надежде, что там лекарство,а там,
сам понимаешь,поднох!!!)
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
02 декабря в 15:01
Как то летом с товарищем решили переждать обеденную и после... жару и к вечеру отправиться "в соседнее село" на авто. Жара под 37 была пить охота, а он на складе спиртных напитков трудится...
Пока он отпускал товар, я пригляделся в ящику "Балтики безалкогольной "Премиум"...
Открыл бутылочку - оно!
Не считал сколько пошло на утоление жажды, но чувствую что то "не то", перечитал ещё крупные буквы на этикетке пиваса - "Безалкогольное...."
Прохладное так хорошо пошло и ещё...
Возвращается кладовщик:
- Решил не ехать?
- Почему?
- На кольце будут с жезлами стоять!
И только после этого я понял подвох....

По совету товарища, вслух прочитал весь текст пивной этикетки...
Дословно не помню всё, но предупреждение "до 1,5% алкоголя допускается..." отложилось....
А я то думал, что оно как то веселее стало смотреться на проблемы....)

4-6 пизирьков и права на стол...
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 декабря в 14:08
Прочтите вот это. Это интересно. "Eigener Spieler muss Barca-Trainer Flick trotz Sieg trösten".
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 декабря в 11:39
Да, недосып- это болезненно, по себе знаю. Но такой матч посмотреть стоит. Ладно, тогда, Удачи!!!)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 11:25
Да сейчас самой Барселоне со всеми не просто ))
Ну посмотрим. Рафа есть, вратарь на месте.

Я бы вообще на какое-то время перестал футбол смотреть, с разницей во времени мне приходится до трёх-четырёх утра не спать.
galem72
galem72
02 декабря в 07:24
Ни зубов, ни желания! Очередное полуторачасовое волое...ние на траве в рпл. Не представляю, как зрители выдерживают эту нудятину весь матч.
112910415
112910415
02 декабря в 05:47
печальное зрелище !
y2xye79nvpt8
y2xye79nvpt8
02 декабря в 05:24
Похоже обе команды потеряли по 2 очка.
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 02:17
Не будет толку с Осинькина, лучше бы в пердиве тренировал.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
02 декабря в 01:21
Ценю Ваш юмор.))) Да, немного посмотрел. Хочу завтра посмотреть Барселону и пожелать команде Удачи, хотя понимаю, что с Атлетико непросто будет- Симеоне Достойный тренер.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
02 декабря в 01:07
Всегда легко обвинять других. Нужно играть и решать на поле. Всё остальное - позиция слабых!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 01:02
Я вот не смотрю этот низкопробный футбол. А Вы смотрели?
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг
02 декабря в 00:46
Судейство в одну сторну!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
01 декабря в 22:56
Ничего,против Осинькина не имею.Он сам,динамовец.Играл за Махачкалу.Но,смотреть на этот беспредел,надоело.Судьи,вар,комерсаторы,в одну калитку.Против,КАВКАЗА!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 22:13
не знал что сегодня матч РПЛ.
узнал, что и футбола как такового не было))
tamerlan71
tamerlan71
01 декабря в 22:11, ред.
Невероятно! Они играли минут пять после эпизода с рукой, потом ВАР шептались с главным и все равно не пеналь))) Попросил дочь дверь в кабинет закрыть и не зря. После этого эпизода сам комментатор - Тюбитейкин, Таратутин, не помню - заявляет, что по большому счету ДМх нужно спасибо за эту ничейку сказать.. Эпизод он комментирует что там были обе руки, но трещит о том, что ДМх радоваться нужно до конца матча. Мало того того, что футбол не смотрибельный, так еще и не смотрибельное судейство, и не адекватное комментирование. Судью - в пердив, Табуреточкина - туда же, ДМх - простить и понять!
Capral
Capral
01 декабря в 22:04
Полный отстой, даже обсуждать нечего. Полнейшая деградация российского футбола. Такие команды как сегодня, в советское время не допустили бы даже до игр в зональных соревнованиях... Осинькин- Великий эксперементатор, но стратегом никогда не был, а его авантюрный футбол не позволяет ему увести Сочи из опасной зоны- он не пожарник. Сегодня болел за Сочи, но не увидел особых признаков жизни. Буду рад ошибиться. По игре сказать нечего, очень низко пробный футбол.
За адекватность
За адекватность
01 декабря в 21:53
Сдается мне, дабы находясь на стадионе выдюжить просмотр подобного действа, особенно в тайме первом, пиво, которое всё пытаются вернуть на трибуны, вряд ли поможет. Нужны куда более крепкие спиртные напитки. Ну а ежели слегка серьезнее и, скажем так, штрихами о матче. В тайме втором ФК "Сочи" зарабатывает опасный штрафной. К мячу подходит Барт, наносит мощнейший удар и... выбивает зуб Табидзе, стоящему в "стенке" и принявшему удар на себя. Комментатора порадовал в тайме втором звук барабана с трибун (примерно): " Видать подтянулись активные болельщики, а то атмосфера на трибунах была такая, как-будто в доме отдыха тихий час." Были еще два отмененных гола, забитых футболистами "Динамо" в тайме первом из-за офсайда и из-за игры рукой. В общем нули на табло после финального свистка. Ну игра "Динамо" хотя бы понятна. А вот каким образом Осинькин с подобной игрой собирается вытаскивать команду с последнего места вопрос риторический. Как-то так с моей колокольни.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
01 декабря в 21:48
...или 90-сто минут в топку!!! Футбол без голов,всё равно что безалкогольное пиво пить!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
01 декабря в 21:48
Комерсаторы,судьи,эскперты,все против Махачкалы,и не стыдно им!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
01 декабря в 21:47
Видно,что судьи сливают Динамо Махачкала.Но,у них ничего не выйдет!
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 21:44
Ещё один матч прошёл под девизом - "Ни кто не хотел забивать"...)))
particular
particular
01 декабря в 21:43
Не самый выдающийся матч в РПЛ... Даже без мордобоя и удалений обошлись...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
01 декабря в 21:41
Динамо Махачкала!
