Россия. Кубок 2025/2026

Угальде назвал исторической победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России

сегодня, 13:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги выступления команды в матче Кубка России против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти).

Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над «Зенитом» в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матчем. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче. Мы проводим хорошее время с Хуаном Карседо. Он много работает, чтобы улучшить команду. Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты. Карседо — хороший тренер, мы счастливы работать с ним.

Capral
сегодня в 15:41, ред.
Исторической победой Спартака можно было считать победу в кубке СССР над киевским Динамо в 1985г., по пенальти!!! Надо было видеть ту игру- накал страстей, индивидуальное, командное мастерство, смену событий и размах тренерской мысли, двух Великих Тренеров!!!
А недавняя победа, она не историческая, но важная и принципиальная, в плане последних лет, и в смысле того, чтобы Миха, и Гендос меньше радовались, и не провоцировали людей своми глупыми заявлениями...
CCCP1922
сегодня в 15:20
РФС, надо вернуть старый формат Кубка России...
Futurista
сегодня в 14:47
Интересное мнение у питерских)...Зенит проиграл Спартаку потому что обе команды не играли)...
lotsman
сегодня в 14:25
Безалаберная игра обеих команд, без хорошей игры, без острых атак, без голов (серию я не считаю), назвать исторической?!!! Манфред, вы что сегодня употребили с утра?)
25процентный клоун
сегодня в 13:59
Так ктобы остановил мои факты.
Локо, армейцы, питерцы сдулись по весне. Трансферы ужасные.
А у нас полный порядок.
Или вы не согласны, что это команда Деяна?
Jeck Denielse
сегодня в 13:54, ред.
1 апреля уж 2 недели как прошло....
Остановитесь....
Варвар7
сегодня в 13:53, ред.
"Мы сотворили историю" - Даже как то неудбно стало , назвать по сути рядовую игру нынешнего розыгрыша Кубка - Исторической - Себя не уважать !)
Ну ладно Манфред - пацанёнок недавно приехавший из Центральной Америки , так в клубе есть взрослые дяди , которые могли бы в ознокамительных беседах расставлять правильные акценты и приоритеты .
Вот интересно - заслуженным ветеранам Спартака - это с позволения сказать выступление - "Ухо не резануло" ?
Jeck Denielse
сегодня в 13:39, ред.
Понимаю ещё Сарагоса так написала бы после победы над Реалом.......
Но ....столичная команда...с такой историей....с горой титулов...множеством больших игроков в ещё недавнем времени....с самым большим числом болельщиков...считает вехой в истории ничью с Зенитом...документально выигранную лишь по дополнительным показателям (пенальти) - как то несерьёзно...

Надеюсь мнение команды не совпадает с мнением игрока который начал песнь и хвалу после самим незабитого пенальти.......
За последние 13 туров в РПЛ - лишь один гол....теперь этот незабитый пенальти....тут невольно начнёшь тренеров хвалить...))
25процентный клоун
сегодня в 13:37, ред.
Отгрузили таки заветную семеро ку, хоть и с пенальти, хейтеру на зло.
Спасибо Деяну за лучшую команду Рпл по игре и составу
Bad Listener
сегодня в 13:13, ред.
Так и не победили до сих пор, ничья же была, 0:0, серия пенальти за победу считается только в формате кубка, но выигрывается чаще не за счёт футбольного мастерства, которого и нет пока у Спартака, а за счёт везения. А зная Спартак лукойловский можно предположить что он легко на этом историческом достижении и остановится, в Ростове уже потеряли очки. А песни такие они про каждого рыжего борова поют, только потом оказываются на шестом месте в РПЛ. Пока они врут сами себе они не вернут Спартаку былое величие, для начала надо признать точку отсчёта какой бы ужасной она не была и тогда будет от чего отталкиваться, но Лукойл наверное никогда этого не поймёт и будем мы с ними вечно бодаться за пятое место и выжимать из пальца эти "исторические достижения" для поддержания этой самой лжи.
