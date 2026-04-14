Шунин: «Пошёл учиться на тренера, на лицензию категории „A+B“»

сегодня, 17:26

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился своими планами.

Я отучился на спортивном менеджменте. Сейчас пошёл учиться на тренера, на лицензию категории «A+B». Считаю, что учиться и получать знания обязательно нужно: возможно, в дальнейшем что-нибудь получится. Тренером себя не вижу. Но я состоялся как футболист и знаю, что происходит на футбольном поле. Плюс, отучившись на спортивном менеджменте, уже понимаю ситуацию за пределами футбольного поля.

Сейчас хочу получить новые знания в качестве тренера: как он думает, мыслит, почему принимает определённые решения в каких-то спорных ситуациях. В целом я познаю мир. После футбола у меня началась новая жизнь, она мне очень нравится, она другая. И параллельно получаю новые знания.

Принципиально ли начать работу в РПЛ или может попробовать со Второй или Первой лиг

Не знаю. Когда будет какой-то вариант, я его рассмотрю.

Шунин завершил карьеру в мае 2025 года.

Capral
сегодня в 17:39
В тренерские способности Антона не верю, но если случится возможность- пусть попробует. Человек он искренний, честный, пусть ему повезет!!!
lotsman
сегодня в 17:37
Учится на тренера, но тренером себя не видит. Тогда зачем учиться?
Варвар7
сегодня в 17:33
«Пошёл учиться на лицензию категории „A+B“» - А как же грузовики? )))
