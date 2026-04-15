Сантос превзошёл рекорд Анюкова по играм за «Зенит» с капитанской повязкой

сегодня, 15:52

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитник стал рекордсменом клуба по количеству матчей, проведенных с капитанской повязкой в рамках чемпионатов России.

Встреча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1), стала для бразильского футболиста 86-й в статусе капитана команды в национальном первенстве.

По данному показателю Сантос превзошел достижение , установив новый рекорд клуба в российский период истории.