Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сантос превзошёл рекорд Анюкова по играм за «Зенит» с капитанской повязкой

сегодня, 15:52

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитник Дуглас Сантос стал рекордсменом клуба по количеству матчей, проведенных с капитанской повязкой в рамках чемпионатов России.

Встреча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1), стала для бразильского футболиста 86-й в статусе капитана команды в национальном первенстве.

По данному показателю Сантос превзошел достижение Александра Анюкова, установив новый рекорд клуба в российский период истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
lotsman
сегодня в 16:53
Тоже мне, рекорд.) Смешнее придумать не могли? Рекорды надо ставить по количеству результативных действий. А с повязкой ты или без повязки на результативность твоих дейсвий не влияет.
Jeck Denielse
сегодня в 16:26, ред.
Отдел Рекордов работает без выходных......
Завтра 1500-й день без Дзюбы в команде........
Послезавтра 5-тилетие голевого паса Сантоса в Краснодаре.....
19.04.26 - Семак превзойдёт Гвардиолу по количеству матчей против Динамо Мх
22.04.26 - 50-й оффсайд Соболева в Зените...
и т.д.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 