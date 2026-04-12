«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу в лиге на «Энфилде»

сегодня, 11:20

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Мерсисайдцы достигли отметки в 1500 побед в лиге на стадионе «Энфилд» за всю историю клуба.

Свой первый успех «красные» отпраздновали 3 сентября 1892 года, начав дебютный сезон в лиге с домашней победы над «Хайер Уолтон» со счётом 8:0.

«Арсенал» проиграл три из четырёх последних матчей
Вчера, 18:49
Форвард «Борнмута» забил «Арсеналу» и повторил достижение Робби Кина
Вчера, 15:44
Арбелоа установил антирекорд среди тренеров «Реала» в XXI веке
Вчера, 08:59
«Спартак» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые за 14 лет
08 апреля
ОфициальноВингер «Униона» установил рекорд сезона в Бундеслиге по скорости
06 апреля
«Спартак» — самая волевая команда сезона РПЛ
06 апреля
shur
сегодня в 12:50
... и пиплс будут вспоминать не то, что у Салаха некоторый спад,
а то что Он забил в 1500 -той победе Ливера,аминь!!!
...Не тот оставит нужный след,
Который спит в одном ботинке,
А Царь Египта Мо Салах,
Забивший мячик по старинке!!!
sihafazatron
сегодня в 11:59
В первой игре будто армян обыграли)))
particular
сегодня в 11:39
Событийно, но победы стали реже...
Али Самаркандский
сегодня в 11:29
Что сказать? Только Поздравить с результатом
