«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу в лиге на «Энфилде»

1775982053

сегодня, 11:20

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Мерсисайдцы достигли отметки в 1500 побед в лиге на стадионе «Энфилд» за всю историю клуба.

Свой первый успех «красные» отпраздновали 3 сентября 1892 года, начав дебютный сезон в лиге с домашней победы над «Хайер Уолтон» со счётом 8:0.