Венгер: «Переговоры по поводу трансфера Паулисты проходят неплохо»

1421922559

22 января 2015, 13:29

Главный тренер лондонского «Арсенала» подтвердил интерес клуба к защитнику «Вильярреала» .



«Переговоры по поводу трансфера Паулисты проходят неплохо. Сумеем ли мы договориться? Не знаю. Мы постепенно находим точки соприкосновения. Существует вероятность осуществления этой сделки. Мы готовы отдать деньги за хорошего игрока».