Венгер: «Переговоры по поводу трансфера Паулисты проходят неплохо»

22 января 2015, 13:29

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил интерес клуба к защитнику «Вильярреала» Габриэлю Паулисте.

«Переговоры по поводу трансфера Паулисты проходят неплохо. Сумеем ли мы договориться? Не знаю. Мы постепенно находим точки соприкосновения. Существует вероятность осуществления этой сделки. Мы готовы отдать деньги за хорошего игрока».

