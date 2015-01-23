«Челси» не претендует на Куадрадо

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23 января 2015, 16:56

Главный тренер «Челси» рассказал о том, следит ли его клуб за полузащитником «Фиорентины» .



"Мы ни за кем не следим. Куадрадо — игрок «Фиорентины». Думаю, он хорошо вписывается в состав «Фиорентины», в состав сборной Колумбии, но не в состав «Челси».



«Могу ли я со 100%-й уверенностью сказать, что Шюррле и Салах останутся в „Челси“? Гарантий дать не могу. Трансферное окно открыто. Мне нравятся эти игроки, они нужны команде, и я им доверяю. Салах попал в заявку команды на завтрашний матч с „Брэдфорд Сити“. Шюррле тоже. Оба смогут завтра выйти на поле. Что может заставить нас отпустить Шюррле? Предложение, от которого нельзя отказаться, а также твердое желание игрока уйти в другой клуб».