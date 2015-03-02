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Манчини: «Надеюсь, что Подольски сможет набрать форму»

02 марта 2015, 00:15
 Рулевой «Интера» Роберто Манчини рассказал о поражении от «Фиорентины».

«Знали, что „Фиорентина“ является сильной командой. Мы могли сравнять счет. Наша проблема была в том, что в начале матча мы играли неуверенно. Команда не была достаточно агрессивной. Последние 20 минут гости находились в плотной обороне. Мне нужно было выпускать в стартовом составе Шакири, а не Подольски. Лукас должен играть гораздо лучше. Надеюсь, что он сможет набрать форму», — сказал тренер.
 
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