Манчини: «Надеюсь, что Подольски сможет набрать форму»

Рулевой «Интера» Роберто Манчини рассказал о поражении от «Фиорентины».
«Знали, что „Фиорентина“ является сильной командой. Мы могли сравнять счет. Наша проблема была в том, что в начале матча мы играли неуверенно. Команда не была достаточно агрессивной. Последние 20 минут гости находились в плотной обороне. Мне нужно было выпускать в стартовом составе Шакири, а не Подольски. Лукас должен играть гораздо лучше. Надеюсь, что он сможет набрать форму», — сказал тренер.
«Знали, что „Фиорентина“ является сильной командой. Мы могли сравнять счет. Наша проблема была в том, что в начале матча мы играли неуверенно. Команда не была достаточно агрессивной. Последние 20 минут гости находились в плотной обороне. Мне нужно было выпускать в стартовом составе Шакири, а не Подольски. Лукас должен играть гораздо лучше. Надеюсь, что он сможет набрать форму», — сказал тренер.