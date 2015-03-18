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Черчесов: «Верю в команду»

18 марта 2015, 16:44

Главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов дал интервью накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи».

О том, по силам ли «Динамо» отыграться со счета 1:3

– Было бы 4:1, было бы хуже. А так – форточку для себя оставили. Верю в команду, в болельщиков. Никаких сомнений в своих футболистах нет.

О том, найден ли способ нейтрализовать Игуаина

– Нельзя концентрироваться на одном футболисте, потому что остальные становятся более заметны. У «Наполи» отличная линия атаки. Мы еще сегодня посмотрим, как соперник играл с командами, которые создавали ему проблемы. К Игуаину никто привязан не будет.

О состоянии Губочана

– Губочану зуб подлечили и ноготь на пальце удалили. Думаю, завтра он будет готов.

О том, подкинула ли последняя игра неаполитанцев с «Вероной» новую пищу для размышлений

– «Наполи» играл так же, как всегда. Актеры могут быть разные, а стиль игры остался тем же.

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