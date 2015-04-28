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Анчелотти: «Будущее Чичарито прояснится в конце сезона»

28 апреля 2015, 17:15

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, планирует ли его клуб выкупать у «Манчестер Юнайтед» права на арендованного форварда Чичарито.

«Этот вопрос мы решим в конце сезона. Мне понравился профессионализм, который Чичарито демонстрировал на протяжении этого сезона, и он смог воспользоваться своими возможностями. Любому тренеру приятно иметь в команде подобных игроков».

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