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Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне

24 мая 2015, 22:42
 Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро занял первое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-Лиги в сезоне-2014/15. 

Аргентинец провел 33 матча в чемпионате Англии и забил 26 голов. Вторым стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у которого 21 гол. Третье место у форварда «Челси» Диего Косты — 20 забитых мячей.
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112910415
112910415
19 июня 2015 в 12:00
дивно!
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