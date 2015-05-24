Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро занял первое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-Лиги в сезоне-2014/15.
Аргентинец провел 33 матча в чемпионате Англии и забил 26 голов. Вторым стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у которого 21 гол. Третье место у форварда «Челси» Диего Косты — 20 забитых мячей.
Аргентинец провел 33 матча в чемпионате Англии и забил 26 голов. Вторым стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у которого 21 гол. Третье место у форварда «Челси» Диего Косты — 20 забитых мячей.