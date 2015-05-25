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Анчелотти покидает «Реал»; новый тренер будет объявлен на будущей неделе

25 мая 2015, 21:44
Президент «Реала» Флорентино Перес сегодня выступил перед прессой и официально сообщил об отставке главного тренера Карло Анчелотти.

«Это очень сложное решение, но мы думаем, что оно является наилучшим для „Реала“. Карло уже стал частью нашей истории, он выиграл Десиму, но у нас требования максимальны, и мы считаем, что это тот момент, когда команде нужно дать новый импульс, чтобы она выигрывала новые титулы», — сказал Перес.

Также он сообщил, что новый тренер команды будет назван на будущей неделе.
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
06 июня 2015 в 09:00
Оно ему надо??
Elves
Elves
30 мая 2015 в 12:35
Если будет Бенитес, то Реал можно уже поздравить со 2 или 3 местом. Бенитес сдулся лет 5 назад.
Argentina Messi 10
Argentina Messi 10
28 мая 2015 в 21:21
Вот это благодарность. Реал с 2002 года подряд стал обладателем ЛЧ. А в этом году нет, именно по этому Карло нарушил правила клуба.
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