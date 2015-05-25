Анчелотти покидает «Реал»; новый тренер будет объявлен на будущей неделе

Президент «Реала» Флорентино Перес сегодня выступил перед прессой и официально сообщил об отставке главного тренера Карло Анчелотти.
«Это очень сложное решение, но мы думаем, что оно является наилучшим для „Реала“. Карло уже стал частью нашей истории, он выиграл Десиму, но у нас требования максимальны, и мы считаем, что это тот момент, когда команде нужно дать новый импульс, чтобы она выигрывала новые титулы», — сказал Перес.
Также он сообщил, что новый тренер команды будет назван на будущей неделе.
«Это очень сложное решение, но мы думаем, что оно является наилучшим для „Реала“. Карло уже стал частью нашей истории, он выиграл Десиму, но у нас требования максимальны, и мы считаем, что это тот момент, когда команде нужно дать новый импульс, чтобы она выигрывала новые титулы», — сказал Перес.
Также он сообщил, что новый тренер команды будет назван на будущей неделе.