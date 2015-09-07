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Армаш: «Нам не хватает смелости»

07 сентября 2015, 19:59

 Защитник сборной Молдовы Игорь Армаш накануне домашнего поединка с Черногорией выразил надежду на долгожданную победу своей команды, которая не выигрывала ни одного официального матча с октября 2013 года.

«Действительно, мы оказались в плохой ситуации. Очень хотим выиграть. Это будет глотком воздуха для нас и всей страны. Чего не хватает для побед? Зачастую смелости. Боязнь играть в футбол должна исчезнуть. Каждый из футболистов должен проанализировать свою игру и подумать, что лично он делает для сборной».

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Все комментарии
nahan
nahan
08 сентября 2015 в 07:19
Победы им над черногорцами.
sir_Alex
sir_Alex
07 сентября 2015 в 21:51
Удачи в матче с черногорцами
Tajfun
Tajfun
07 сентября 2015 в 20:13
В хоккей бы вам один разочек сыграть, в раз в футбол бы научились.
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