Армаш: «Нам не хватает смелости»

1441645182

07 сентября 2015, 19:59

Защитник сборной Молдовы накануне домашнего поединка с Черногорией выразил надежду на долгожданную победу своей команды, которая не выигрывала ни одного официального матча с октября 2013 года.

«Действительно, мы оказались в плохой ситуации. Очень хотим выиграть. Это будет глотком воздуха для нас и всей страны. Чего не хватает для побед? Зачастую смелости. Боязнь играть в футбол должна исчезнуть. Каждый из футболистов должен проанализировать свою игру и подумать, что лично он делает для сборной».